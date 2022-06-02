مخدرات بمليون جنيه.. الداخلية تشن حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن (الإسكندرية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العامرية – برج العرب بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) و ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزتهما (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط ( شخصين، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس) و ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدئرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (عدد 8 اسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,045,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.