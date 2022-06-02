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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج بنسبة نجاح 71%

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وذلك عقب اعتماد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني مايو 2022م، مباشرة.

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وتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، بنسبة نجاح 71%، وكان عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألف 844 طالب وطالبة، حضر منهم 90 ألف 234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألف 774 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71%.

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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

وأشار الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى حصول الإدارات التعليمية بـ "دار السلام، والبلينا، وجرجا" على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر تلتها بالترتيب إدارات "المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما".

وينشر لكم موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج، برقم الجلوس، لمعرفة النتيجة اضغط هنا

سوهاج نتيجة الشهادة امتحانات الهرم

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