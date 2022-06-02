الاتحاد الجزائري: رياض محرز لم يتحدث معنا عن اعتزال اللعب دوليا

كشف صالح عبود المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حقيقة اعتزال رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، اللعب دوليا.



وقال عبود في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":"رياض محرز لم يتحدث معنا إطلاقا عن رغبته في الاعتزال".



وأوضح عبود، أن البعض استغل غياب رياض محرز عن معسكر منتخب الجزائر الحالي، لترويج شائعات اعتزال اللاعب".



ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة أوغندا بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.



يذكر أن قرعة أمم إفريقيا 2023 جاءت كالتالي :

المجموعة الأولى: ساو تومي - غينيا بيساو - سيراليون - نيجيريا

المجموعة الثاني: إسواتيني - توجو - كاب فيردي - بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: بوروندي - نامبيا - كينيا - الكاميرون

المجموعة الرابعة: أثيوبيا - مالاوي - غينيا - مصر

المجموعة الخامسة: أفريقيا الوسطى - أنجولا - مدغشقر - غانا

المجموعة السادسة: تنزانيا - النيجر - أوغندا - الجزائر

المجموعة السابعة: جنوب السودان - جامبيا - الكونغو - مالي

المجموعة الثامنة: ليسوتو - جزر القمر - زامبيا - كوت ديفوار

المجمموعة التاسعة: السودان - موريتانيا - الجابون - الكونغو الديمقراطية

المجموعة العاشرة: بتسوانا - ليبيا - غينيا الإستوائية - تونس

المجموعة الحادية عشر: ليبيريا - زيمبابوي - جنوب أفريقيا - المغرب

المجموعة الثانية عشر: رواندا - موزمبيق - بنين - السنغال