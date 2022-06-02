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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تعقد المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين بكلية التربية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أعلنت جامعة الوادى الجديد عن عقد فعاليات  المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين تحت عنوان "نحو تعليم أفضل في ضوء رؤية مصر 2030" بكلية التربية.

وذلك  بإشراف من الدكتور أسامة زين العابدين - رئيس المؤتمر، والدكتور فاطمة فريد فخري - مقرر المؤتمر، والدكتور داليا عبد الموجود - مقرر مساعد المؤتمر وذلك رعاية الدكتورعبد العزيز طنطاوي  رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف - نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور أسامة زين العابدين - رئيس المؤتمر، أن اهداف المؤتمر تتمثل في تأهيل كادر الباحثين الشباب لإدارة المؤتمرات العلمية بكفاءة، وإبراز الجهود العلمية الحديثة وآخر ما توصلت إليه البحوث في مجال التربية والتعليم، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في: التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، من خلال التحول الرقمي في المناهج الدراسية، التمكين الرقمي للمعلم والمتعلم، مواجهة التحديات المستقبلية بكليات التربية في ضوء رؤية مصر 2030 .

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وأضاف رئيس المؤتمر أن الأهداف تتمثل أيضا فى  مواجهة التطرف والإرهاب في المناهج الدراسية لإعداد المعلمين، المستجدات التربوية ودورها في تطوير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية، ودور البحث العلمي التربوي في تحقيق أبعاد استراتيجية تطوير التعليم في عصر الرقمنة، ومتطلبات الجودة التربوية للمؤسسات التعليمية في ضوء استراتيجية إصلاح التعليم ومهارات التفكير والتطوير .

وفى الختام تم تسليم درع تكريم من عميد كلية التربية إلى رئيس الجامعة والنواب ، كما قام رئيس الجامعة بتكريم القائمين على المؤتمر.

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