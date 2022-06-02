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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب 12 عاما .. أحدث ظهور لـ شيرين سيف النصر .. شاهد

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة شيرين سيف النصر، فى أول ظهور لها بعد غياب 12 عام ،وظهرت النجمة شيرين سيف النصر فى الصورة وتبدو أكثر اشراقة وجمالًا من مرحلة شبابها التى كانت عليه.

يذكر ان فى شهر يوليو 2019، اتهمت الفنانة شيرين سيف النصر، صديقتها "إحسان"، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت شيرين سيف النصر، في بيان صحفي، انها عملت بخصوص قضية  تعويض اتحكم عليها علي صديقتها بمبلغ مليون و ٢٠٠ الف ومن المقرر أن الجلسة يوم 27 يونيو الحكم النهائي.

جدير بالذكر أنه تبين من خلال التحريات والفحص، وتقرير المعمل الجنائى، ومعاينة مسرح الجريمة، عدم وجود كسر فى باب الشقة أو فى خزينة المجوهرات، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة شيرين سيف النصر، وبناء عليه بدأ رجال المباحث فى البحث فى قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة وهى "إحسان.ك".
 

 

أحدث أعمال شيرين سيف النصر

 

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة  أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي ، أما السينما فيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.

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