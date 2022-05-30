أخبار الفن| مفاجأة حول ابن سمير صبري.. شيرين سيف النصر تطلب تعويضا.. تصريحات فيفي عبده

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها تصريحات فيفي عبده، مفاجأة حول ابن سمير صبري، ظهور والد ياسمين صبري بعد طلاقها، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعلن مغني الراب بيرسي روبرت ميلر الشهير بـ " ماستر بي " عن وفاة ابنته البالغة من العمر 29 عامًا.

ظهر المهندس أشرف صبري - والد الفنانة ياسمين صبري - بصحبة ابنه بلال، وزوجة ابنه الأردنية «أريج»، في لقاء عائلي جمع بين الثلاثي بعد طلاق ياسمين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ويعد هذا هو أول ظهور علني لوالد ياسمين صبري، بعد طلاقها من أحمد أبو هشيمة، الذي وقع في أول مايو الجاري.

كشفت النجمة فيفي عبده خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن كواليس مسرحيتها "حزمني يا " واكتشاف محمد هنيدي بها.

وقالت فيفي عبده:" أثناء قيامنا بعرض مسرحية "حزمني يا " أخبرني المنتج عصام إمام ان هناك ممثل متميز غادر العرض بسبب ضعف دوره ".

وأضافت :" أسرعت وأحضرته مرة أخرى المسرحية وكتبت له دور بالمسرحية وهو دور حمامة الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها ".

وتابعت :" بالطبع أرغب في العمل مع محمد هنيدي خلال الفترة الحالية فهو نجم كبير وله شعبية كبيرة ".

في شهر يوليو 2019، اتهمت الفنانة شيرين سيف النصر، صديقتها "إحسان"، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت شيرين سيف النصر، في بيان صحفي، انها عملت بخصوص قضية تعويض اتحكم عليها علي صديقتها بمبلغ مليون و ٢٠٠ الف ومن المقرر أن الجلسة يوم 27 يونيو الحكم النهائي.

هنأت الفنانة فيفي عبدة دنيا عبد العزيز و اية مدحت العدل بمناسبة زفافهما عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

كشفت الفنانة فيفي عبده؛ خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن أسرار في حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وعلاقتها بها.

وقالت فيفي عبده: "تحية كاريوكا بمثابة أمي، وهي من علمتني فعل الخير؛ وكانت تتواجد في الموالد وتتسارع على فعل الخير وتقوم بذبح عجل وتوزيعه على الفقراء ثم تقوم بعض ذلك بغسل الصحون".

حالة كبيرة من الجدل لازالت تثار حول ابن الفنان سمير صبري، بعد الشكوك التي أثارها الناقد طارق الشناوي، مؤخرا، ليخرج الماكيير محمد عشوب، بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلق فيه على هذا الأمر.

وكتب محمد عشوب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار».