محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83 %

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٨٣ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٢٧٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٠٨٩١ طالب وطالبة ونجح ١٤٧٦٥٣ .

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٦٢% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٦.٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٣% .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ١٥٥ طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧% .



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.