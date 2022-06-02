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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83 %

صدى البلد

 

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  بنسبة نجاح   ٨٣ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٢٧٣ طالب وطالبة  حضر منهم ١٨٠٨٩١  طالب وطالبة ونجح ١٤٧٦٥٣ .

 نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٦٢% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٦.٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٣% .
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن  هناك ١٥٥ طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت  إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ %  ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧% .


وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

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