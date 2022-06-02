وصلا لمقبرة صخرية.. ضبط شخصين يحفران أسفل منزلهما بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الأقصر بالحفر خلسة داخل مسكنهما بقصد التنقيب عن الآثار.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم إستهدافهما بمسكنهما وأمكن ضبطهما وتم العثور داخل مسكن الأول على “مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمى وبها ممر يؤدى إلى 2 غرفة وكذا يوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار الغير مُكتملة- الأدوات المستخدمة فى الحفر”، كما تم العثور بمسكن الثانى على “2حفر غير منتظم الشكل أحدهما ينتهى بسرداب ووجود كمية كبيرة من ناتج الحفر - أدوات الحفر”.



بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بقيامهما بالحفر والتنقيب بمنزل كلاً منهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

