برفقة أبو العينين.. رئيس الوزراء يتفقد المشروع الفندقي الجديد لشركة كليوباترا بشرم الشيخ

رئيس الوزراء بتفقد مشروعات سياحية برفقته ابو العينين وعبد اللطيف ..استعدادا لقمة المناخ

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عدد من المشروعات السياحية الجاري تنفيذها بمنطقة نبق بشرم الشيخ والتي يراعي فيها الاشتراطات البيئية وشرم الشيخ الخضراء والطاقة النظيفة، برفقته وكيل مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين، وذلك في ختام جولته بشرم الشيخ اليوم.



وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المشروع الفندقي الجديد الذي تقيمه شركة "كليوباترا" بمدينة شرم الشيخ، بصحبة «أبو العينين»، مؤكدا أن هذا المشروع سيضيف 198 غرفة فندقية جديدة، ومن المقرر تشغيله قبل مؤتمر تغير المناخ، لافتا إلى أنه تم إقامة نفق يربط بين فندق كليوباترا القائم حاليا والفندق الجديد، في إطار العمل على زيادة طاقة الاستيعاب الفندقية في المدينة، استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27).

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل على تسوية أي معوقات قد تواجه المشروعات السياحية المتعثرة من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وكذلك مختلف المشروعات الأخرى، لدفع العمل بالمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.

واختتم رئيس الوزراء الجولة بالتأكيد أن الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل كل المساعي الممكنة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية؛ من أجل إخراج هذا الحدث العالمي في صورة مبهرة للعالم، وبما يمكن من تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يتطلب تنسيق كل جهود الجهات المختلفة جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق ذلك.



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