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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة الملتقى المسرحي للعام الجاري بـ جامعة كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، نتيجة الملتقى المسرحي للعام الجامعي 2021/2022.

نظمت الملتقى الإدارة العامة لرعاية الشباب، بين كليات ومعاهد الجامعة، تحت رعاية رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوى أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بالتعاون مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة برئاسة إسماعيل إبراهيم.

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وأضاف رئيس الجامعة بأن لجنة تحكيم الملتقى المسرحي شاهدت العروض المسرحية لكليات الجامعة وأسفرت عن فوز عرض كلية العلوم "تاليتولا" وعرض فريق كلية الطب البشري "شكسبير في السبتية" بالمستوى الأول.

وجاء في المستوى الثاني عرض كلية الطب البيطري "أهل الكهف" وعرض كلية التجارة التجارة "ساحر الحياة"، وفاز بالمستوى الثالث عرض فريق كلية العلاج الطبيعي  "الفأر لا يزال في بيتي" وعرض كلية الآداب "الحالة زيرو".

كما قررت اللجنة منح جوائزها الخاصة إلى فريق كلية التربية عن أغاني عرض "نوح" وعن تصميم البامفليت "عرض الفأر لايزال في بيتي"   كلية العلاج الطبيعي "، وعن تصميم وتنفيذ إضاءة عرض" أهل الكهف "لكلية الطب البيطري، وعن مكياج عرض" الفأر لايزال في بيتي "لكلية العلاج الطبيعي، وعن سينوغرافيا عرض" نصف دائرة "لكلية الحقوق.

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للفرق الفائزة، وأكد ضرورة اكتشاف ودعم الطلاب النوابغ والموهوبين بكليات الجامعة، وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رشدي العدوى أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة على حسن تنظيم الملتقى المسرحي للعام الجامعي الحالي.

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