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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جيم وملاعب إسكواش.. محافظ البحر الأحمر: نسبة الإشغال بالفنادق وصلت 60%

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، آخر تطورات أعمال الإحلال و التجديد الجارية في حلقة السمك بمدينة الغردقة، قائلا: "إحنا عايزين نعملها زي أوروبا وتم انتهاء 30% من الأعمال لافتا إلى أن باقي الأعمال سيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف  لافتاً إلى أنها تعد من أهم المزارات السياحية في الغردقة".

وأضاف محافظ البحر الأحمر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما يتم تطوير الممشى السياحي بطول 7 كيلو متر لافتا إلى إنشاء منطقة جيم بالكامل للسائحين بالإضافة إلى ملاعب إسكواش".

تابع اللواء عمرو حنفي،  نسبة الإشغال بالفنادق وصلت لـ 60% من السائحين ، لافتاً إلى أن الممشى السياحي يعد أهم وأكبر ممشى سياحي في المدينة لأنه يمر من أمام العديد من الفنادق والقرى السياحية، مؤكد أن كل عمليات التجميل والتطوير التي تجري حالياً في الغردقة، تأتي ضمن المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة.

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