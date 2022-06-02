مدبولي: نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية شديدة التعقيد

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تعليقا على اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، إن ما نشهده في الاجتماعات من مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة من رؤساء الوفود وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف مدبولي في كلمته في جلسة الافتتاح الرسمي لجلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،: "نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية تتسم بكونها مركبة وشديدة التعقيد".

وتابع رئيس الوزراء: "تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم".

وأكمل مصطفى مدبولي: "أصبحت التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ حقيقة فهي قضية بالغة الخطورة على القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة".



