محمد سلامة: قررنا في راجعين يا هوى أن مصر يطلع شكلها حلو

كرمت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي صناع مسلسل "راجعين يا هوى" بحضور نور، وأنوشكا، والكاتب محمد سليمان، والمخرج محمد سلامة، والفنان اسلام إبراهيم، ومصطفى درويش.

قال المخرج محمد سلامة: "احنا كنا عايزين مصر حلوة زي ما بنشوفها كلنا وعايز اشكل الكرو ورا الكاميرات احنا كنا بنصور الناس والشوارع بصورة حلوة مش هنطلع الناس بلطجية احنا كنا بنضف الشارع، الاسلاك اللي على الحيطان بتتشال والشوارع بتتكنس ، مصر هيطلع شكلها حلو وده كان قرار واخدينة من الاول ان الناس هتطلع شكلها حلو ، مصر بلد كبيرة مش بلد صغيرة، ده كان من اهداف مسلسل راجعين يا هوى".

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال.

وشريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.