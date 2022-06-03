أحمد أبو اليزيد: الزراعة التعاقدية هي المستقبل في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس٫ إن الزراعة التعاقدية هي مستقبل الزراعة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف " أحمد أبو اليزيد"، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "مساحات القطن التي كانت منزرعة في السابق كانت مبنية على صناعة الغزل والنسيج٫ وكانت سمعة القطن المصري في القطن طويل التيلة"٫ لافتا: "مساحة القطن وصلت إلى ١٫٥ مليون فدان".

وأوضح أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس٫: "جزء كبير من بذرة القطن تتجه للعصر وتدخل في صناعة الزيوت وتساهم أيضا في تقليل الاستيراد من الزيوت"٫ موكدا: "الزراعة التعاقدية هي مفتاح النجاح".

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، إلى أن الدول بدأت في إعادة رسم السياسات والخطط الاقتصادية منذ بدء جائحة كورونا"٫ مردفا: "مصر أصبحت مركز ثقل في صناعة الأسمدة بالعالم".