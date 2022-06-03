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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1041 مركز شباب بحياة كريمة.. وزير الشباب والرياضة يكشف حجم التطور بالرياضة

صدى البلد

قال الدكتور أشرف صبحي ، أننا نهتم  بإطلاق حرية الرياضية وكيفية تحلويها لتكون اسلوب حياه سواء من تطوير مراكز الشباب والتي تم تطوير عدد  كبيرة منها   بعدد ٤ آلاف و٥٠ ملعب ضمن التطوير .


وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة "  المذاع على قناة الاولى، أنه تم تطوير حجم كبير  من مراكز الشباب بالإضافة الي الملاعب  الملاعب المفتوحه، من خلال المشاركة بإدخال القطاع الخاص بشكل سريع جدا ونظام محوكم لتطوير الملاعب ومراكز الشباب .


وأوضح أننا وصلنا لشكل مميز للملاعب وخاصة الملاعب المفتوحه، وهناك توجيهات لجميع المدريات للعمل بشكل اسرع في تطوير الرياضة


وذكر  ان الوزارة تتابع رياضة الشارع وساحات لعب كورة القدم للحفاظ عليها، وهناك مدرب مجتمعي يقوم بتدرب الشباب بالساحات.


وكشف وزير الشباب والرياضة،  أن المرحلة الاولى من مبادرة حياه كريمة في القرى بها اضافة ل ١٠٤١ مركز شباب وساحه، بالإضافة الي إنشاء ٢٦٧ مركز شباب جديد


وتابع أن هناك توزان في جميع الرياضات والألعاب من خلال مبادرة دراجتك صحتك، ومبادرة دراجتك داخلك، مع وجود أكثر من ٥ آلاف برنامج يشترك به ٩٠ مليون مشاركة سواء المجال الإبداعي والمجتمعي والرياضي .

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