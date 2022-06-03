ضخم للغاية.. سيدة تستنجد بالشرطة بعد عثورها على تمساح في منزلها بفلوريدا

قامت سيدة من ولاية فلوريدا الأمريكية بالإتصال بالشرطة الامريكية لتطلب منهم النجدة و إنقاذها من تمساح اقتحم منزلها و وجدته في حمام السباحة الواقع بالجزء الخلفي للمنزل .

وفقا لما ورد في صحيفة طديلي ستار" البريطانية، فإن سيدة أمريكية اتصلت بالشرطة تستنجد بهم بعد أن استيقظت وجدت تمساح يسبح في حمام السباحة الخاص بمنزلها .



قالت السيدة الأمريكية التي تدعى ستيسي أنها كانت تتجول في الجزء الخلفي من منزلها في تمام السابعة صباحا استعدادا للنزول لحمام السباحة و لكنها وجدت زائر مخيف يسبح في حمام السباحة .

قالت السيدة ستيسي أنه يبدو ان التمساح قام بإقتحام حمام السباحة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذلك اليوم، و لكنها اتصلت بالشرطة على الفور و اخبرتهم أن هناك تمساح ضخم للغاية اقتحم منزلها في الصباح و ترغب في إرسال متخصصين لإنقاذها لتتخلص من التمساح .

https://www.youtube.com/watch?v=MZwoiCYW6Yg&feature=emb_imp_woyt