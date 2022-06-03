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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضخم للغاية.. سيدة تستنجد بالشرطة بعد عثورها على تمساح في منزلها بفلوريدا

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

قامت سيدة من ولاية فلوريدا الأمريكية بالإتصال بالشرطة الامريكية لتطلب منهم النجدة و إنقاذها من تمساح اقتحم منزلها و وجدته في حمام السباحة الواقع بالجزء الخلفي للمنزل . 
وفقا لما ورد في صحيفة طديلي ستار" البريطانية، فإن سيدة أمريكية اتصلت بالشرطة تستنجد بهم بعد أن استيقظت وجدت تمساح يسبح في حمام السباحة الخاص بمنزلها . 

 

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قالت السيدة الأمريكية التي تدعى ستيسي أنها كانت تتجول في الجزء الخلفي من منزلها في تمام السابعة صباحا استعدادا للنزول لحمام السباحة و لكنها وجدت زائر مخيف يسبح في حمام السباحة . 
قالت السيدة ستيسي أنه يبدو ان التمساح قام بإقتحام حمام السباحة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذلك اليوم، و لكنها اتصلت بالشرطة على الفور و اخبرتهم أن هناك تمساح ضخم للغاية اقتحم منزلها في الصباح و ترغب في إرسال متخصصين لإنقاذها لتتخلص من التمساح . 
  https://www.youtube.com/watch?v=MZwoiCYW6Yg&feature=emb_imp_woyt

سيدة ولاية فلوريدا الشرطة النجدة تمساح ضخم

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