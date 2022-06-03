ناصر دويدار يعتذر: مين أكون أنا عشان أغلط في أم كلثوم

اعتذر الشاعر ناصر دويدار عما بدر منه في حق أم كلثوم، وتسبب في حالة من الغضب والاستهجان في الوسط الفني، بسبب تصريحات مسيئة له سابقا في فيديو نشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر دويدار

وكتب ناصر دويدار عبر حسابه على فيسبوك:" مين اكون أنا عشان اغلط في سيدة الغناء العربي ام كلثوم وشاعر كتبت عنه مقالات تؤكد حبي واحترامي لفنه وأستاذ لأجيال قبل مانتولد..بعد موت صديقي احمدالحجار رابع يوم حصلت لي جلطه ولازلت أعانى منها..ولايعرف هذا الموضوع سوى النقيب دكتور علاء عبدالهادى والاستاذه نجوى عبدالعال مسئول العلاج".

واستطرد ناصر دويدار:" اصدقائي حبوا يخرجونى منها عزمونى اتكلم عن الاغنيه موضوع احبه ولايوجد معايا ورقه واحده ولا قلم وكله من الذاكره.. تم تصوير فيديوهات قلت فيها ...(يقال)..قريت ...سمعت .... ولم تخرج منى كلمة واحده تقول إن الكلام ده بتاعى...ولكن تم قطع الكلام من سياقه ...واولادى قروا كمية شتيمه والله انا استغربت من كمية الشتيمة وفي مواقع من المفترض بتدافع عن الحق والخير والجمال".

وأكد ناصر دويدار على عدم قصده الإهانة موضحا:" لايمكن اتسبب في أذى اى انسان حتى المحتقنين والغضبانين واللي بيشتموا من غير ماسمع ولا شاف.. انا وبمنتهى الشجاعة ودون خوف من اى مخلوق علي.وش الأرض واللي يعرفنى عارف كده كويس اولا.. اذا كان كلامى أساء فهمه بره سياقه وازعج المسئولين عن الفن والغناء بعتذر لروح سيدة مصر العظيمه السيدة أم كلثوم.. وروح الشاعر العظيم ابو الشعراء الشاعر احمدرامى.. واى فنان أسأت إليه في التعبير دون قصد.. وكيف اسئ الي من علمونى الادب والسمع والوطنية.. كيف يسئ شاعر صغير زى حالي الي من علمونى الادب والوطنية.. ومن اصطاد في المايه لأسباب تخصه هو وأسباب ليس لي علاقه بيها بعتذر لروح العظيمه سيده مصر السيده ام كلثوم".

جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجم الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، خلال الأمسية الثقافية التي أقيمت في الاتحاد، سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" وتطاول عليها وحصد ردود فعل غاضبة على عدة مستويات، ثقافية وفنية.

وقال خلال الندوة": يقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة ويقال أنها صاحبت 11 مرة، ويقال كثير لا داعي للحديث عنه الآن، نحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها".

نقابة المهن الموسيقية، وجمعية المؤلفين والملحنين أصدروا بيانات عبروا فيه عن رفضهم إهانة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم عقب التطاول عليها من أحد الكتاب في اتحاد كتاب مصر.