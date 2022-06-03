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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمريكا تشكر مصر والسعودية على تمديد الهدنة في اليمن والناتو يحذر من حرب استنزاف طويلة في أوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

تسيير أولى رحلات طائرة مصر للطيران إلى دبلن بأيرلندا
الكويت تستدعى القائم بأعمال سفارة أمريكا بسبب منشورات "تدعم المثلية"
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إسرائيل للقاء بينيت
الكويت.. إيقاف 3 بحارة إيرانيين بتهمة سلب قوارب الصيادين
"أوبك+" تزيد وتيرة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار
أمريكا تضيف 71 شركة جديدة من روسيا وبيلاروسيا إلى القائمة السوداء

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تخص الشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت، أمس أولى رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى مدينة دبلن بدولة أيرلندا على رحلة رقم MS775 والتي غادرت من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت أنه مع تسيير هذا الخط الجديد، احتفلت تزامنا مصر للطيران بعيدها الـ90، كما جاء ذلك تأكيدا على سعي الشركة جاهدة إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية من خلال فتح نقاط جديدة وزيادة الترددات إلى العديد من نقاطها الجوية.

وذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شكر السعودية ومصر وسلطنة عمان على جهودهم في تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، قائلاً: "هذه الهدنة لم تكن لتتحقق لولا الديبلوماسية التعاونية من كل أنحاء المنطقة، حيث أظهرت السعودية قيادة شجاعة من خلال اتخاذ مبادرات في وقت مبكر لتأييد وتنفيذ شروط الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، كما قامت سلطنة عُمان بدور مركزي في استضافة الحوار وتسهيله، وفتحت مصر والأردن مطاريهما أمام الرحلات الجوية من اليمن خلال الشهر الماضي، مما أسهم في عملية الهدنة".

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على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الجريدة" أن وزارة الخارجية الكويتية استدعت مساء أمس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هولتسنايدر، بسبب تغريدات نشرها حساب السفارة على موقع تويتر تدعم المثلية.

وقالت "القبس" إن قوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية الكويتية ألقت القبض على ثلاثة بحارة إيرانيين، في المياه الإقليمية الكويتية، وأحالتهم إلى التحقيق عقب اتهامهم "بامتهان سلب قوارب الصيادين الكويتيين على مدار الشهرين الماضيين".

وتمت عملية ضبط البحارة عقب تقديم بلاغ لخفر السواحل يفيد بتعرض قارب صيد كويتي للسلب في المياه الإقليمية.

وأشارت "الوطن" إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعلن وصول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى إسرائيل، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية الزيارة بـ"المفاجئة والسريعة".

وقالت "الراي" إن الدول المنتجة للنفط في أوبك+ أعلنت عن زيادة أكبر مما كان متوقعًا في إنتاجها هذا الصيف؛ في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأعلن التحالف في بيان، أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا"، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج أشار إلى أن على الدول الغربية أن تستعد لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا.

وصرح ستولتنبرج لصحفيين: "علينا أن نستعد على المدى البعيد. لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف".

وأفادت "القبس" بأن الولايات المتحدة الأمريكية أضافت 71 كيانا جديدا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية.

 

 

 

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