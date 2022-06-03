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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

توريد 48 ألف طن القمح لشون وصوامع دمياط

صدى البلد

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توريد ٤٨٢٦٠ طن من محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع منذ انطلاق موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس الخميس.

وأشارت منال عوض إلى تخطى نسبة التوريد من المستهدف لهذا الموسم معدل ٩١.٩٠% ، وتجاوزها معدلات ٢٦٥.٩٨% بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة منظومة التوريد بشكل مستمر وذلك للوقوف على اى عقبات قد تؤثر على انتظام تلك المنظومة ووضع حلول فورية لها ،كما وجهت تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد...

وأكدت أنه فى حالة رصد أي محاولات لتداول القمح بشكل غير قانونى سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك و مصادرة القمح.

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