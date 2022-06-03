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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: العقد الماضي كان استثنائيا بكل المقاييس

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية في العقد الماضي، قائلا إن العقد الماضي كان استثنائي بكل المقاييس، حيث مرت الدولة بثورتين، وتلك الظروف أثرت سلبيا على الاقتصاد وأحدثت اضطرابات واضحة.

 

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجمعة البنك الإسلامي لتنمية شرم الشيخ، أن مصر من الدول التي يوجد بها تحدى سكاني مستمر، وخلال العقد الماضي كانت الدولة تنمو بمعدل 22 مليون نسمة إضافية كل عام، متابعا أن الزيادة السكانية دليل على مدى التحدي الرهيب التي عانتها الدولة خلال العقد الماضي.

 

واسترسل: الدولة بدأت في التعامل مع تلك التحديات بشكل مختلف منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، من خلال إعادة بناء الدولة لمعاناتها من مشاكل أساسية في قطاعات محورية مثل الطاقة والبنية الأساسية.
 

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