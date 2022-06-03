قرار صادم.. إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

أرسل إيلون ماسك، أغني رجل في العالم، ومؤسس شركة سبيس إكس رسالة صادمة إلى المسؤولين التنفيذيين بشركته تسلا موتورزوسبيس إكس، وذلك بشأن تطورات الوضع الاقتصادي، والذي وصفه بأنه «سيئ جداً».

وقال إيلون ماسك إن الشركة بحاجة إلى خفض أعداد الموظفين بنسبة 10% وإيقاف جميع عمليات التوظيف الجديدة في جميع فروع الشركة حول العالم بشكل مؤقت، وفقاً لرسالة بريد إلكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة «رويترز» بعنوان: «إيقاف جميع عمليات التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا».

وفي الوقت نفسه، حدد ماسك أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة.

إيلون ماسك هدد موظفي تسلا

وكشفت سلسلة جديدة من الرسائل الإلكترونية المسربة، عن تهديد شديد اللهجة من إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا موتورزوسبيس إكس” إلى موظفيه.

وطالب «ماسك»، في الرسالة الإلكترونية المسربة، موظفيه في شركة تسلا التي تقع في كاليفورنيا ومتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بالعودة إلى المكتب 40 ساعة في الأسبوع أو الاستقالة معللا بأنهم بذلك يبتعدون عن الواجبات الوظيفية.

وقال إيلون ماسك في رسالته التي نشرها موقع «إلكتريك» الإخباري للسيارات الكهربائية، : «يجب على أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بعد أن يكون في المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل (وأعني * حد أدنى *) من 40 ساعة في الأسبوع أو يغادر تسلا، وهذا أقل مما نطلبه من عمال المصنع».

وأضاف Elon Musk أنه سيراجع ويوافق بشكل مباشر على أي طلبات للإعفاء من سياسة الشركة للعودة إلى العمل، لكنه أكد لفريقه في ذات الوقت: «إذا لم تحضر سنفترض أنك استقلت»، موضحاً: «لقد ابتكرت تسلا وسنصنع بالفعل أكثر المنتجات إثارة لأي شركة على وجه الأرض، ولن يحدث هذا بالاتصال بها هاتفياً».