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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تبدأ تصوير مسلسل الشادر في هذا الموعد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تبدأ النجمة ياسمين صبري، نهاية شهر يونيو الجاري تصوير أولى  مشاهدها في مسلسل الشادر .

وتقضي ياسمين صبري هذا الأيام إجازتها الصيفية قبل بدء التصوير حيث ينتهي مخرج المسلسل سامح عبد العزيز من إنهاء ديكور الشادر .

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بجمالها، خلال اجازتها الصيفية، بفستان باللون الأبيض الأنيق مع إكسسوارات مميزة، وتسريحة شعر مناسبة لإطلالتها.


ياسمين صبري ومسلسل الشادر :

وتعود  النجمة ياسمين صبري إلى الحياة الفنية من جديد في عام 2022، وذلك بعد غيابها على مدار العامين الماضيين، حيث تعود إلى الدراما من خلال مسلسل جديد بعنوان "الشادر" مكون من 15 حلقة، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، لتسجل عودتها بعد غياب عامين حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.

"مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقي ووفاء عامر، وتجسد ياسمين صبري خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون على الشادر.

ياسمين صبري الشادر مسلسل الشادر

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