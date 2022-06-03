سفير مصر ببروكسل يبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والري والأمن الغذائي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي بالمفوض الأوروبي للزراعة يانوش فويتشوفسكي، وذلك بحضور نائب رئيس البعثة، ورئيسة المكتب التجاري في بروكسل، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة وإدارة ومعالجة الموارد المائية، نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها مصر لهذه القطاعات في إطار معالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.



أكد السفير عبد العاطي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال التدريب وبناء القدرات عبر توفير برامج تدريب للعاملين في مجال الزراعة، لاسيما دعم صغار المُزارعين في المناطق الريفية، فضلاً عن التعاون في المشروعات الزراعية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذا تبادل الخبرات الفنية لتطوير الأنظمة الزراعية.

كما تطرق السفير المصري في بروكسل لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجاً في مصر سواء فيما يتعلق بأساليب الري أو الزراعة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.



تم خلال اللقاء تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية في مجال الأمن الغذائي، في مصر والقارة الإفريقية على نحو مستفيض، لاسيما في ظل انخفاض الكميات المعروضة من المواد الغذائية، وعلى رأسها القمح، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، خاصة وأن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.



أعرب المفوض الأوروبي للزراعة عن تطلعه لزيارة مصر في نوفمبر القادم لحضور قمة المناخ المقبلة COP27، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.