عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر ببروكسل يبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والري والأمن الغذائي

سفير مصر ببروكسل
سفير مصر ببروكسل مع المفوض الأوروبي للزراعة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي بالمفوض الأوروبي للزراعة يانوش فويتشوفسكي، وذلك بحضور نائب رئيس البعثة، ورئيسة المكتب التجاري في بروكسل، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة وإدارة ومعالجة الموارد المائية، نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها مصر لهذه القطاعات في إطار معالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.


أكد السفير عبد العاطي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال التدريب وبناء القدرات عبر توفير برامج تدريب للعاملين في مجال الزراعة، لاسيما دعم صغار المُزارعين في المناطق الريفية، فضلاً عن التعاون في المشروعات الزراعية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذا تبادل الخبرات الفنية لتطوير الأنظمة الزراعية.

 

 كما تطرق السفير المصري في بروكسل لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجاً في مصر سواء فيما يتعلق بأساليب الري أو الزراعة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.


تم خلال اللقاء تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية في مجال الأمن الغذائي، في مصر والقارة الإفريقية على نحو مستفيض، لاسيما في ظل انخفاض الكميات المعروضة من المواد الغذائية، وعلى رأسها القمح، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، خاصة وأن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم. 


أعرب المفوض الأوروبي للزراعة عن تطلعه لزيارة مصر في نوفمبر القادم لحضور قمة المناخ المقبلة COP27، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

مصر التنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي مبادرة حياة كريمة البنية التحتية الامن الغذائي المشروعات الزراعية مشروعات التنمية السفير المصري مشروعات التنمية الزراعية COP27 تحقيق التنمية المستدامة مصر والاتحاد الأوروبي السفير المصرى فى بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موضوعات متعلقة

سفير مصر بلشبونة يبحث أوجه التعاون الثنائي مع سكرتيرة البرتغال للشئون الثقافية

قنصل مصر في بورسودان يتابع تجهيز مركز الكلى بالأجهزة المقدمة من الحكومة

سفير مصر في الخرطوم يبحث الارتقاء بملفات التعاون مع وزير الصحة السوداني

شكري: مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يستهدف البناء على ما تحقق في جلاسجو

الطريق نحو الاقتصاد الأخضر.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية

مباحثات مصرية جنوب سودانية لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة

عشرات المتوفين والمفقودين .. مصر تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات

السفير المصري ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع وزيرة الطاقة البلجيكية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد توقيع برنامج عمل لتنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتمويل استيراد السلع الأساسية مع المؤسسة الدولية الإسلامية

خطيب المسجد النبوي: نعمة القوة تدوم بملازمة الاستغفار

رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر

خالد عبدالغفار يبحث مع السفير الصيني توطين صناعة اللقاحات في مصر

له 20 قضية سابقة.. القبض على قاتل طفله تحت تأثير الشابو في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

فيديو

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ