الإسكان تطرح أراض استثمارية فى 15 مدينة جديدة

بنظام التخصيص الفورى

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عدداً من الأراضي الاستثمارية، بالمدن الجديدة بنظام التخصيص الفورى؛ لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين بمختلف أنشطتهم.

وتستعرض صدى البلد تفاصيل الطرح الجديد من حيث موقع القطع والأنشطة المخصصة لكل قطعة على حدة، فضلا عن سعر كل مدينة.

1-مدينة السادس من أكتوبر



قطعة أرض رقم 10 بنظام حق انتفاع، وتقع بالحي السادس بالمجاورة 11، على مساحة 25500 متر مربع، بنشاط حديقة، بقيمة تأمين 3 ملايين و550 ألف جنيه.

قطعة أرض رقم 16 بمركز خدمات المدينة بالحي التاسع، على مساحة 5 آلاف متر بنشاط طبي، بسعر 9660 جنيها للمتر.

2-مدينة العبور



قطعة أرض لإقامة ملعب بالقطعة المحصورة بين الحي الثاني وإسكان الشباب بمساحة 1700 متر مربع، بنظام حق انتفاع بقيمة 492 ألف جنيه.

3-مدينة الشروق



قطعة أرض بنشاط ترفيهي، حق انتفاع، على مساحة 10 أفدنة بمنطقة امتداد المطاعم بالمنطقة المحصورة بين الحي الأول شرق المنطقة التاسعة عمارات، بسعر 7 ملايين جنيه.

قطعة أرض بنشاط ترفيهي بمساحة 12.7 فدان بمنطقة الواجهة الجنوبية للمدينة بين مدخلي المدينة 1 - 2 بسعر 9 ملايين جنيه.

قطعة أرض رقم 41 بمساحة 2428 متر مربع، بالمنطقة الترفيهية شمال المدينة المقترحة، بنشاط تجاري إداري، بسعر 9785 جنيها للمتر.

قطعة أرض رقم 67 بمساحة 1225 متر مربع، بالمنطقة الترفيهية شمال المدينة، بنشاط تجاري إداري، بسعر 10275 جنيها للمتر.

قطعة أرض رقم 54 بمساحة 2691 متر مربع، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بنشاط تجاري اداري، بسعر 10855 جنيها للمتر.

-مدينة الشيخ زايد

قطعة أرض بمنطقة مركز الحي السابع بنشاط تجاري اداري بمساحة 914 متر مربع، بسعر 27795 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمنطقة الحي الثالث عشر المجاورة الثانية بنشاط طبي بمساحة 616 متر مربع، بسعر 16700 جنيه للمتر.

قطعة أرض رقم 9 – 10 بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، بنشاط مقترح مركز خدمة سيارات بمساحة 4529 متر مربع، بسعر 11952 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمنطقة الخدمات بمشروع جنة 2 بتوسعات المدنية بالقرار 230، بنشاط مقترح تجاري اداري، بمساحة 2247 متر مربع، بسعر 18130 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمنطقة الخدمات بمشروع جنة 2 بتوسعات المدينة، بمساحة 1123 متر مربع، بنشاط حضانة، بسعر 16210 جنيه للمتر.

5-مدينة السادات

قطعة أرض بمساحة 7369 متر مربع، بمنطقة المطورين رقم 6 بنشاط صناعي هندسي، بسعر 1100 جنيه للمتر.

قطعة أرض بمنطقة المطورين الصناعيين، بمساحة 44 ألف متر، بنشاط صناعي هندسي، بسعر 110 جنيه للمتر.

قطعة أرض بمحور المنطقة الصناعية السابعة، بمساحة 375 متر مربع، بنشاط ورش حرفية - بلاستيك-، بسعر 1555 جنيها للمتر.

6-مدينة بدر

قطعة أرض رقم 16 بالمنطقة الترفيهية، وتحديدًا خلف جامعة بدر، بنشاط تجاري، بمساحة 2889 متر مربع، بسعر 11040 جنيها للمتر.

قطعة أرض رقم 63 بمركز خدمات المدينة بنشاط إداري بمساحة 2608 متر مربع، بسعر 7850 جنيها للمتر.

قطعة أرض رقم 1 بمركز خدمات بيت الوطن بالحي المتميز، مساحة 6300 متر مربع، بنشاط مدرسة، بسعر 5405 جنيه للمتر.

قطعة أرض رقم 1 بالمجاورة الرابعة بالحي الأول بنشاط تنظيف جاف للسيارات وشحن كهرباء، بمساحة 558 متر مربع، بسعر 5010 جنيه للمتر.

7-مدينة بني سويف

قطعة أرض رقم 287 بالحي السكني الأول بالمجاورة الثانية بمساحة 441 متر مربع، لإقامة نشاط سكني تجاري، بسعر 6370 جنيها للمتر.

قطعة أرض رقم 308 بالحي السكني الأول بالمجاورة الرابعة بمساحة 1162 متر مربع، بنشاط تجاري وإداري، بسعر 5150 جنيها للمتر.

8-مدينة العاشر من رمضان

قطعتي أرض بإجمالي 4512 متر مربع، بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الخامس والسادس، بسعر 10855 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمساحة 3699 متر مربع، بنشاط تجاري وإداري بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بسعر 6295 جنيها للمتر.

قطعتي أرض بإجمالي مساحة 4512 متر مربع، بنشاط تجاري وإداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الخامس والسادس، بسعر 4720 جنيها للمتر.

9-مدينة أكتوبر الجديدة

قطعة أرض رقم 2 بمركز الأراضي المميزة شمال الواحة بمساحة 3931 متر مربع، بنشاط تجاري، بسعر 10395 جنيها للمتر.

قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمساحة 5260 متر مربع، بنشاط صناعات هندسية، بسعر 1090 جنيها للمتر.

قطعة أرض رقم 409 بالمنطقة الصناعية بمساحة 5855 متر مربع، بنشاط صناعي، بسعر 1090 جنيها للمتر.

10-مدينة رشيد

قطعة أرض بنشاط مدرسة بالحي الثاني بجوار مشروع بشاير الخير بالمرحلة العاجلة، بمساحة 6 آلاف متر مربع، بسعر 2400 جنيه للمتر.

11-مدينة 15 مايو

قطعة أرض بمنطقة الخدمات المركزية، بإجمالي مساحة 3950 متر مربع، بنشاط صناعي هندسي، بسعر 1200 جنيه.

قطعة أرض بالمركز الرئيسي، بمساحة 9738 متر مربع، بنشاط تجاري، بسعر 7550 جنيها للمتر.

12-مدينة دمياط الجديدة

قطعة أرض شمال جامعة دمياط، على مساحة 311 متر مربع، نشاط إداري تجاري سكني، بسعر 45740 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمساحة 328 متر مربع، بنشاط سكني تجاري اداري، بسعر 45740 جنيها للمتر.

13-مدينة الصالحية الجديدة

قطعة أرض بمساحة 18424 متر مربع، حق انتفاع، بنشاط ترفيهي، بسعر 4.7 مليون جنيه.



-مدينة حدائق أكتوبر

قطعة أرض جنوب محور سوميد بمساحة 3278 متر مربع، بنشاط محطة تموين سيارات، بسعر 12295 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمركز الخدمات الرئيسي بمنطقة دار مصر علي مساحة 110436 متر مربع، بنشاط نادٍ رياضي، بسعر 2630 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمركز الخدمات الرئيسي جنوب طريق زويل، بمساحة 2320 متر مربع، بسعر 13420 جنيها للمتر.

15-مدينة العبور الجديدة

قطعة أرض بمنطقة خدمات الحى الـ14 بمساحة 2120 متر مربع، بنشاط وتجاري إداري وسكني، بسعر 8195 جنيها للمتر.

قطعة أرض بمنطقة الحي الـ 14 على مساحة 950 متر مربع، بنشاط تجاري، بسعر 18815 جنيها للمتر.

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