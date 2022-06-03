التعليم العالي في أسبوع.. قرارات مهمة باجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. وعبد الغفار : تقديم الدعم الكامل لطلاب جنوب السودان الدارسين في مصر

التعليم العالي:

أعمال الإنشاءات بجامعة المنوفية الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة

استعدادا لامتحانات الفصل الثاني .. قرارات مهمة باجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وزيرا التعليم العالي والشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه العاشر

عبدالغفار يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

تقديم الدعم الكامل لطلاب جنوب السودان الدارسين في الجامعات المصرية



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ، صدور قرارات مهمة باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، و وزير التعليم العالي يؤكد تقديم الدعم الكامل لطلاب جنوب السودان الدارسين في الجامعات المصرية.



عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة بنها بالعبور، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.



وأكد وزير التعليم العالي، على استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأكد الوزير ، على ضرورة التزام كافة الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، كما وجه الوزير برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.



وجه الوزير، بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

ودعا الوزير، إلى الاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات، وتنفيذ الخطط البحثية التي تخدم المجتمع والمُشاركة المجتمعية للجامعات في مشروع "حياة كريمة".



بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند مستجدات الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة المنوفية الأهلية في محافظة المنوفية.

وأوضحت الوزيرة أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستجدات الإنشاءات حول جامعة المنوفية الأهلية كما يلي :

- الجامعة تضُم عدة مباني منها، إدارة الجامعة و4 مباني أكاديمية وكذلك تضم مبنى المعامل، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة تواكب مُتطلبات سوق العمل المستقبلي.

- جامعة المنوفية الأهلية تقع على مساحة 27.7 فدانًا، وبلغت معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة 38%.

- تكلفة إنشاءات الجامعة قيمتها مليار و80 مليون جنيه، وجاري الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمباني الرئيسية فضلًا عن استكمال أعمال التشطيبات بمبنى المعامل.



- الجامعة ستقدم 25 برنامجًا دراسيًا فى 16 مجالاً دراسيًا تشمل (الطب، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، طب الأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية، علوم التمريض، علوم الهندسة، هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب، الفنون والتصميم، الدراسات القانونية الدولية، اللغات، الأعمال، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم الزراعية، العلوم الأساسية).



- جامعة المنوفية الأهلية تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، ومنها (الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، دكتور الصيدلة، طب وجراحة الأسنان، الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، علوم التمريض "مسار الرعاية التمريضية الطارئة - مسار تمريض القبالة - مسار تمريض حديثي الولادة"، هندسة الطاقة، هندسة تخطيط وتشييد المدن الذكية، هندسة المواد وإدارة التصنيع، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسوب "مسار الحوسبة السحابية – مسار الحوسبة عالية الأداء – مسار الأمن السيبراني"، التصميم الداخلي والديكور، الواقع الافتراضي وبرمجة الألعاب، إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، الدراسات القانونية الدولية، الترجمة "اللغة الإنجليزية"، الترجمة "اللغة الألمانية"، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الأعمال والتسويق الإلكتروني، تكنولوجيا الأغذية والألبان، صحة وسلامة الأغذية والمنشآت الغذائية، الهندسة الزراعية والنُظم الحيوية، الكيمياء الصناعية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية).

بينما شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، حفل ختام مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد في موسمه العاشر، وذلك بقاعة المؤتمرات الكُبرى بجامعة القاهرة، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمُفكرين والفنانين والطلاب.



ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الجامعات بها 3 مليون طالب مُبدع، وأن مصر تذخر بالطاقات الشبابية التي لن تنتهي أبدًا، مقدمًا التحية لجميع الفنانين والشعراء والمثقفين الذي حرصوا على حضور مهرجان إبداع، وكذلك الأساتذة والمتخصصين الذين ساهموا في تدريب الطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم.



وأشار وزير التعليم العالي إلى نجاح وزارة الشباب والرياضة في تنظيم المهرجان الذي يذخر بالطلاب المُبدعين والُمتميزين، مؤكدًا على اهتمام الجامعات بالأنشطة الطلابية والتي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، معربًا عن تمنياته باستمرار دعم الفنون والثقافة وغيرها من الأنشطة والفعاليات داخل الجامعات وخارجها.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.



ناقش المجلس وضع لائحة جديدة للترقيات للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأكد الوزير على ضرورة أن تراعي اللائحة الجديدة توفير البيئة المُناسبة لتحسين الإنتاج العلمي، ومواجهة التحديات التي تُصادف الباحثين خلال عملهم، مشيرًا إلى أن تجديد لوائح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية يأتي كضرورة لمواكبة التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال البحث العلمي خلال الفترة السابقة، من حيث إصدار العديد من القوانين لتشجيع البحث العلمي ومنها؛ قانون حوافز العلوم والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وتطوير لوائح العديد من الجهات البحثية التابعة للوزارة، وتقدم ترتيب المراكز البحثية في التصنيفات العالمية، ومنها تصنيف سيماجو للمراكز البحثية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي جاء بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤشر سيماجو (Scimago) الإسباني للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققتها العديد من المراكز البحثية، والعمل على دفعها للأمام، وكذا وجه الوزير بالعمل على زيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن المراكز البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العلمية الدولية.



وفي سياق آخر استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان، مشيرًا إلى أن مصر تولي إفريقيا اهتمامًا خاصًا، وبصفة خاصة دول حوض النيل، مؤكدًا حرص مصر على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون معها، موضحًا أن مصر حرصت على إرساء علاقات تعاون وثيقة مع جنوب السودان، وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية في كل التخصصات.

وأكد الدكتور عبدالغفار على التوجه الثابت للدولة المصرية لدعم جنوب السودان في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجنوب السودان لتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات بجنوب السودان في مختلف المجالات.