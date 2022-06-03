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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

المخرج بيتر ميمي
المخرج بيتر ميمي

 

استضافت الإعلامية إنجى على المخرج بيتر ميمي ، فى برنامجها “أسرار النجوم” وتحدث عن مسلسل الاختيار الجزء الثالث وتفاصيل عمله القادم.

بيتر ميمي: صوت ياسر جلال في الاختيار من غير أي مؤثرات.. فيديو

بيتر ميمي: لن نقدم جزءا رابعا من مسلسل الاختيار.. فيديو

مشهد عبقري

 

وتحدث بيتر ميمي ، عن دور الفنان ياسر جلال في مسلسل « الاختيار 3 »، الذي قام بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقال عنه: " ياسر جلال من أكثر الناس المجتهدة اللي شوفتها في حياتي وكل ما شاهدناه في المسلسل مجهود ياسر وكان يحضر الفيديوهات ويذاكرها بالصوت والشبه والدور كان صعبا، ومن أصعب المشاهد التي كانت بينه وبين الفنان خالد الصاوي في دور خيرت الشاطر وهو يزعق له، وعمل مجهود رهيب وما ظهر على الشاشة هو صوت ياسر جلال 100% وهو ممثل كبير واشتغل عليه بشكل كبير، ولم نلعب في الصوت، وهو من قدم هذا الصوت بالتقطيع والنفس وكل هذا مجهود ياسر، وهذا مهم كمان 10 أو 20 سنة قدام".


ولمتابعة المزيد حول تصريحات بيتر ميمي في أحد البرامج .. تابع الفيديو جراف التالي:


 

بيتر ميمي الاختيار 3 عبد الفتاح السيسي ياسر جلال خالد الصاوي

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