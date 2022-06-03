تضامن الغربية: زراعة 10 أسطح منازل في نهطاي وتفهنا العزب

أعلنت مديرية التضامن بالغربية، عن زراعة ١٠ أسطح منازل بقريتى نهطاي وتفهنا العزب التابعة لمركز زفتى، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للأسر الأولى بالرعاية، بدعم من جمعية الأورمان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأشارت مديرية التضامن بالغربية، إلى أن زراعة الأسطح شملت خضروات الكوبتشا ، والفلفل، والخيار، والطماطم، والباذنجان، والكوسة، وكذلك مجموعة من الفواكه والموالح مثل الخوح والفراولة والليمون، وذلك تحت إشراف المديرية، وتشجيع مثل هذه المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من القضاء على الجوع، والقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق، ونمو الاقتصاد وخلق مجتمعات خالية من التلوث والحفاظ على البيئة.



وأوضح عبدالخالق عبدالعظيم مدير فرع جمعية الأورمان بالغربية، أن تلك المبادرة لزراعة الأسطح، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر في العديد من المنتجات الزراعية مع إمكانية تطوير المشروع من اجل تسويق الفائض، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية للأسرة، بجانب العديد من الفوائد المترتبة على زراعة الأسطح فهي بالإضافة إلى توفير المادة الطازجة الخالية من الكيماويات فان المشروع يقلل من التلوث، ويحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الأجواء المحيطة، بالإضافة إلى الحد من استهلاك المياه حيث يتم الرى بالتنقيط .

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