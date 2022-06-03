العثور على جثتين لشابين غرقا في البحر بشمال سيناء

نجحت جهود فريق الإنقاذ بمحافظة شمال سيناء، في العثور على جثتين لشابين غرقا في مياه البحر اليوم الجمعة عقب نزولهما للاستحمام في ساحل رمانة غرب مدينة بئر العبد، وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو .

وقال شهود العيان أن اثنين من أبناء قرية رابعة مركز بئر العبد نزلا الي البحر للاستحمام قبالة ساحل رمانة غرب مدينة بئر العبد ، إلا أن التيارات جرفتهما الي الداخل بسبب وجود دوامات ماءية .



ونجح المنقذون المتطوعين من استخراج جثته الشابين وتبين أنهما ؛ محمد رضا عبد السلام 15عام و ابراهيم عيد خليل 16 عام.

تم نقل الجثتين إلي مستشفى بئر العبد المركزي.واخطار الاجهزة المعنية لاستخراج تصريح بالدفن لذويهما.

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