عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد فوزه بمحاكمة التشهير.. آمبر هيرد لن تستطيع دفع التعويض لجوني ديب

آمبر هيرد
آمبر هيرد

أعلنت محامية الممثلة "آمبر هيرد" أن موكلتها لن تستطيع دفع ملايين الدولارات من التعويضات التي يجب عليها دفعها إلى جوني ديب بعد أن قررت هيئة المحلفين أنها تشوه سمعة زوجها السابق في المحاكمة التي استمرت أسابيع.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، تحدثت المحامية “إيلين بريدهوفت” بعد يوم واحد من النطق بالحكم، وقالت أثناء ظهورها في برنامج The Today Show على قناة NBC إن موكلتها غير قادرة على دفع التعويض.

txt

أمبر هيرد تنوي استئناف الحكم الصادر بـ إدانتها بتشويه سمعة جوني ديب

txt

شرة الفن.. دينا الوديدي وياسمين نيازي في نقابة الموسيقيين وإفلاس آمبر هيرد وحنان ترك تدافع عن نفسها

ومن المفترض دفع مبلغ 8.35 مليون دولار كتعويضات فاز بها ممثل قراصنة الكاريبي بعدما تداولت هيئة المحلفين لمدة 3 أيام بعد المحاكمة التي تم متابعتها وتداول انتقادات واسعة النطاق.

كان قد فاز ديب، الذي حصل على تعويض يقدر بمبلغ 10 ملايين دولار كرسوم تعويضية تتعلق بفرص وظيفية ضائعة و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بدعوى التشهير في جميع التهم الثلاث ضد زوجته السابقة والتي أفصحت عنها جميعًا في مقال رأي كتبته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست تتحدث عن كونها ضحية للعنف المنزلي.

وكسبت هيرد ، التي عارضت ديب بتهمة التشهير، واحدة من ثلاث دعاوى ضد محامي زوجها السابق ، الذي وصف مزاعم سوء المعاملة بأنها خدعة وحصلت على مليوني دولار.

ولكن اوضحت “بريديهوفت” خلال الحوار إن موكلتها تعتزم استئناف الحكم، قالت فور خروجها من المحكمة: “أنا آسفة جدًا لكل هؤلاء النساء، هذه نكسة لجميع النساء داخل وخارج قاعة المحكمة”.

وأضافت: "ما لم تقم بسحب هاتفك وتصوير زوجتك أو شريكك الآخر يضربك فعليًا، فلن يتم تصديقك".

المحكمة النساء جونى ديب تعويضات دعوى المحاكمة الدولار محامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تفحم محتوياته بالكامل.. حريق يلتهم مسجدا في الجيزة

ترشيحاتنا

تشمل السعودية.. بايدن يعلن عن زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط

تحركات موسعة وهامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ..لقاء مدير منطقة نورماندي أحدثها

برنامج الطب الحيوي وتدريب النشء على المهارات الإعلامية| وزارة الشباب في أسبوع

خطيب المسجد النبوي: الشباب أعز مراحل العمر فحافظوا عليه بعملين ليدوم

بـ حضور وزير الشباب| افتتاح ملعب قانوني بـ تربية رياضية جامعة الإسكندرية

جلسة فنية للاعبي الزمالك من فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

اﻟﻤﺰﻳﺪ