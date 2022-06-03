شرة الفن.. دينا الوديدي وياسمين نيازي في نقابة الموسيقيين وإفلاس آمبر هيرد وحنان ترك تدافع عن نفسها

نشرقسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سبب تواجد دينا الوديدي وياسمين نيازي في نقابة الموسيقيين، وسبب إفلاس آمبر هيرد، وحنان ترك تظهر في فيديو تدافع عن آرائها السياسية والدينية.

ظهرت الفنانة حنان ترك منذ قليل في فيديو "لايف" عبر صفحتها الموثقة حديثا على موقع فيسبوك، للتأكيد على أن ما نشر خلال الفترة الماضية غبر صفحات باسمها لا حقيقة له، وأنها لم تكن على علم بما يدار على مواقع التواصل الاجتماعي.

تواجد عدد من المطربين بنقابة المهن الموسيقية مساء الخميس، للمثول أمام لجنة اختبار لتحويل عضوية عدد من المنتسبين إلى عضو عامل بالنقابة بعد فترة من العمل والاختبار.

كشف محامية آمبر هيرد إنها لا تستطيع دفع الغرامة التي أقرتها المحكمة لزوجها السابق جوني ديب، وتبلغ أكثر من 10 مليون دولار بحسب تصريحات إعلامية لها.

احتفل الممثل الشاب محمد مكاوي بحفل زفافها على خبيرة الأزياء والموديل نورهان عماد، مساء الخميس، وسط عائلتهما وأصدقائهما المقربين، وشهد الحفل عقد قرانهما وجلسات تصوير رومانسية.

استضافت الإعلامية والمذيعة إنجى على المخرج بيتر ميمي، فى برنامجها “أسرار النجوم” وتحدث عن مسلسل الاختيار الجزء الثالث وتفاصيل عمله القادم.