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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرة الفن.. دينا الوديدي وياسمين نيازي في نقابة الموسيقيين وإفلاس آمبر هيرد وحنان ترك تدافع عن نفسها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشرقسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سبب تواجد دينا الوديدي وياسمين نيازي في نقابة الموسيقيين، وسبب إفلاس آمبر هيرد، وحنان ترك تظهر في فيديو تدافع عن آرائها السياسية والدينية. 

حنان ترك: أنا جاهلة سياسيا ولم أتحدث باسم الدين وسأقاضي منتحلي شخصيتي

ظهرت الفنانة حنان ترك منذ قليل في فيديو "لايف" عبر صفحتها الموثقة حديثا على موقع فيسبوك، للتأكيد على أن ما نشر خلال الفترة الماضية غبر صفحات باسمها لا حقيقة له، وأنها لم تكن على علم بما يدار على مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا الوديدي وياسمين نيازي في نقابة الموسيقيين لتحويل العضوية

تواجد عدد من المطربين بنقابة المهن الموسيقية مساء الخميس، للمثول أمام لجنة اختبار لتحويل عضوية عدد من المنتسبين إلى عضو عامل بالنقابة بعد فترة من العمل والاختبار. 

إفلاس آمبر هيرد بسبب رسوم المحامين وإنفاقها الباذخ.. وهذه تفاصيل ثروتها

كشف محامية آمبر هيرد إنها لا تستطيع دفع الغرامة التي أقرتها المحكمة لزوجها السابق جوني ديب، وتبلغ أكثر من 10 مليون دولار بحسب تصريحات إعلامية لها.

بكاء محمد مكاوي وعروسه في حفل زفافهما.. فيديو

احتفل الممثل الشاب محمد مكاوي بحفل زفافها على خبيرة الأزياء والموديل نورهان عماد، مساء الخميس، وسط عائلتهما وأصدقائهما المقربين، وشهد الحفل عقد قرانهما وجلسات تصوير رومانسية. 

بيتر ميمي: تركت الطب من أجل الفن وتجربة موسى لم تنجح 100%

استضافت الإعلامية والمذيعة إنجى على المخرج بيتر ميمي، فى برنامجها “أسرار النجوم” وتحدث عن مسلسل الاختيار الجزء الثالث وتفاصيل عمله القادم.

دينا الوديدي نقابة المهن الموسيقية إفلاس آمبر هيرد نورهان عماد محمد مكاوي Arts Entertainment

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