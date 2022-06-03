بيتر ميمي: تركت الطب من أجل الفن وتجربة موسى لم تنجح 100%

استضافت الإعلامية والمذيعة إنجى على المخرج بيتر ميمي، فى برنامجها “أسرار النجوم” وتحدث عن مسلسل الاختيار الجزء الثالث وتفاصيل عمله القادم.

وقال بيتر ميمي إن تجربه فيلم “موسى” الذي قدمه مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز لم تنجح بنسبة 100% لأسباب عديدة.

وأوضح:" فيلم موسى تجربة لم تنجح 100% ولكن فتحت باب كويس وممكن القادم أفضل مما رأينا وكنا نصور مشاهد أكشن لحاجة مش موجودة وكنا نرسم المشاهد ونعمل 3D للمشهد كنا نصوره، ومدير التصوير كان يصور مشاهد تخيلية ونقعد نحسب السرعة والمسافة، وكل هذا صعب جدا، وهذا الفيلم كتبته في 2017 ونزل في 2021، وأخذ وقتا طويلا في كتابته وأيضا إقناع الإنتاج بتصويره".

وكشف المخرج بيتر ميمي على أن عانى كثيرا في بداياته في عالم الإخراج، مؤكدا أن فيلمه “الهرم الرابع” لو لم ينجح كان سيعود لمهنته الأولى في عالم الطب.

وقال بيتر ميمي لأسرار النجوم: “الهرم الرابع كان معمول إنه ينزل في التليفزيون وصورناه في 10 أيام، ولو لم يكن نجح هذا العمل كنت سأقول هذه ليست شغلتي وكنت أمينا مع نفسي وكنت سأعود للطب، بدايتي كانت فاشلة تماما في عالم الإخراج وفيه منتج بعد ما وقعنا العقد قال لي لأ لن نكمل هذا العمل، وسبب لي هذا يأس كبير بنسبة 100%”.

وعن عمله كطبيب، قال بيتر ميمي عن دراسته: “أنا خريج طب قصر العيني دفعة 2010، اشتغلت سنتين تكليف ثم تركت مهنة الطب، وكان فيه فترة مطبات في حياتي والواحد مش عارف هو فين، وفي مهنتي الجديدة لم تكن الظروف ماليًا أفضل حاجة وكنت بعافر، وأنا كنت وصلت أن أكون معيدا في معهد الكبد ثم استقلت، والنصيب جعلني أترك الطب من أجل الفن، ومن يدخل مهنتنا الخروج منها يكون صعب جدا حتى لو قلت أنا استكفيت لا تقدر تترك الفن، ونضرب مثلا دائما بالراحل يوسف شاهين حتى آخر يوم في حياته كان ينزل يشتغل”.