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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الوديدي وياسمين نيازي في نقابة الموسيقيين لتحويل العضوية

ياسمين نيازي ودينا
ياسمين نيازي ودينا الوديدي في النقابة

تواجد عدد من المطربين بنقابة المهن الموسيقية مساء الخميس، للمثول أمام لجنة اختبار لتحويل عضوية عدد من المنتسبين إلى عضو عامل بالنقابة بعد فترة من العمل والاختبار. 

وكانت المفاجأة وجود عدد من المطربين والمطربات المشاهير بنقابة المهن الموسيقية اليوم للتقدم للاختبار وأبرزهم ياسمين نيازي التي نشرت عدد من الفيديوهات عبر انستجرام، برفقة دينا الوديدي أثناء انتظارهما للمثول أمام اللجنة. 

تنظر نقابة المهن الموسيقية مؤخرا في عضوية عدد كبير من المغنيين والمطربين المنتسبين إليها، كما تدرس رفض الإيقاف عن عدد من الفنانين الذين دار حولهم الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية. 

وقال مصدر بنقابة المهن الموسيقة، إنه سيصدر قرار بشأن أزمة إيقاف حسن شاكوش عن الغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من التشاور بشأن الالتماس الذي قدمه. 

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن نقابة الموسيقيين تميل إلى إلغاء الإيقاف عن حسن شاكوش بعد مرور حوالي عام على إيقافه مع فرض عدد من الشروط سيتم الإعلان عنها قريبا. 

التماس حسن شاكوش 

قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تقدم في وقت سابق لاختبارات نقابة الموسيقيين، وحصل من خلالها على تصريح عمل سنوي بالغناء بعد اجتيازه للاختبارات، وبناء عليه كان يمارس الغناء.

وأضاف أحمد رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حمو بيكا تقدم للحصول على تصريح سنوي بعد دخول الاختبارات ولكنه لم ينجح في ذلك وبناء عليه لم يحصل على هذا التصريح، ولكنه حصل على تصريح مؤقت فقط، ولا يحق له التقدم لاختبارات النقابة مرة أخرى إلا بعد مرور سنة من آخر مرة تقدم فيها للاختبارات.

وتابع أحمد رمضان، "شاكوش قدم تظلم الشهر اللي فات وكان مجلس النقابة منعقد وقتها، لكن جدوله كان مزدحم بشكل كبير، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة من النقابة الأسبوع الجاري للنظر في تظلم شاكوش لعودته للغناء من عدمه".

وقال نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر على هامش افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى: "مفيش حد هيتعاقب طول عمره وفى الوقت المناسب المجلس هيتخذ إجراءات بشأن حسن شاكوش".

وأضاف هانى شاكر: "قرار إيقاف حسن شاكوش مش قرارى لوحدى قرار المجلس كله"، وتابع: "يمكن عودة حسن شاكوش إذا أثبت حسن نيته وعدم تكرار الخطأ مرة ثانية".

المهن الموسيقية دينا الوديدي ياسمين نيازي حسن شاكوش Arts Entertainment

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