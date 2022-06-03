بكاء محمد مكاوي وعروسه في حفل زفافهما.. فيديو

احتفل الممثل الشاب محمد مكاوي بحفل زفافها على خبيرة الأزياء والموديل نورهان عماد، مساء الخميس، وسط عائلتهما وأصدقائهما المقربين، وشهد الحفل عقد قرانهما وجلسات تصوير رومانسية.

ونشرت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي اللقطات الأولى من حفل الزفاف ، حيث ارتدى محمد مكاوي بدلة من اللون الأبيض .

وكان قد حل البلوجر والممثل الشاب محمد مكاوي، ضيفاً مع برنامج "نجوم السماء"، المُذاع على فضائية "الأولى".

وكشف محمد مكاوي، عن تفاصيل الحادثة التي كانت بينه وبين الفنانة بشرى في الجونة، على هامش المهرجان في نسخته الماضية، قائلاً: "أنا كنت عامل برنامج هناك، وروحت أخدت بُشرى من عند الأوتيل، وركبنا وظبطنا الكاميرات وكل حاجة".

وأضاف البلوجر: "أي حد بيركب معايا بقعد أخمس بالعربية بيه كده .. وحظها بقى أو حظنا احنا الاتنين وانا بخمس بالعربية روحنا اتقلبنا بيها على جمبنا".

ووجه رسالة لـ الفنانة بُشرى قائلاً: "أنا آسف والله يابُشبش بس ده قضاء وقدر .. الحمدلله".