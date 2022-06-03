توقيع برنامج العمل السنوي الثالث بين AATB ووزارة التجارة والصناعة

وقع برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية اليوم اتفاقية إطارية لتوسيع سوق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، حيث سيتم دعم تنفيذ الاتفاقية من قبل عدد من المؤسسات العضوة في برنامج AATB، وخاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) ، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)

تم توقيع برنامج العمل خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ بمصر، وذلك بحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ورئيس مجلس المحافظين في البنك الإسلامي للتنمية وكذلك رئيس مجلس محافظي برنامج AATB، ومعالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ووقع الاتفاقية معالي الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة المصري والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي لـلمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج AATB، والبروفيسور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank، والدكتور أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC).

وتدعم الاتفاقية الإطارية تنفيذ هدف مصر المتمثل في رفع المستوى الإجمالي للصادرات على مدى السنوات الخمس المقبلة على النحو المبين في "خطة التنمية المستدامة" للبلاد. وأبُرمت الاتفاقية الموقعة اليوم كدليل واضح وجلي على التاريخ المميز من التعاون بين مصر وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB). ويدعم برنامج AATB المصدرين المصريين بالتعاون مع الهيئات المصرية المعنية بالتجارة والتصدير. كما يلتزم برنامج AATB بتعزيز تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح المهندس هاني سالم سنبل، الأمين العام لبرنامج AATB والرئيس التنفيذي لـ ITFC: "نحن سعداء بالتعاون الوثيق مع مصر من خلال برنامج AATB، ويدعم توقيع الْيوم جهودنا الجماعية لزيادة التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال تسهيل تدفق التجارة، وزيادة الروابط التجارية بين الشركات، ومن خلال تعزيز الفهم المتزايد لإمكانات التمويل لإطلاق المزيد من الفرص التجارية، وعلاوة على ذلك، فإن برنامج AATB قد شهد نموا وتطورا كبيرين في السنوات الأخيرة تجعله شريكًا تنفيذيًا مثاليا لتحقيق هذه الأهداف الجماعية من خلال زيادة التكامل الاقتصادي ".

وأشاد بحجم التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث دعمت المؤسسة مصر بنحو ١٤ مليار دولار منذ بدء التعاون فى عام ٢٠٠٨.

ورحب أسامة القيسي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بتوقيع الاتفاقية قائلاً: "بموجب اتفاقية الْيوم بين مصر وأعضاء ال AATB من ICIEC وITFC وAfreximbank، سنعمل على تعزيز تدفقات تجارية أكبر بين المنطقتين، حيث أن زيادة التكامل الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في جميع البلدان العربية والأفريقية عبر التجارة والاستثمار هو مهمة هذه الشراكة"

وفي هذا السياق، قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank): "البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير فخور كونه عضوًا في برنامج AATB، حيث يتماشى توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم لتوسيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية بشكل كامل مع الركيزة الاستراتيجية للبنك لتعزيز وتسهيل التجارة بين البلدان الأفريقية ويقوم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع شركائه، وهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بفتح فرص أسواق جديدة بين قطاع الأعمال العرب والأفارقة من خلال البرامج والتسهيلات المختلفة التي يقدمها أعضاء AATB. فمنذ إنشائه، دعم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لمصر بقيمة حوالي 25.7 مليار دولار أمريكي على أساس التمويل وغير الممول ونحن ملتزمون بزيادة هذا الدعم لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي".

ويهدف برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والأفريقية وتشجيع التجارة والاستثمار بين المنطقتين وتحديداً في القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة.

ومنذ عام 2019، أصبحت مصر عضوًا كاملاً في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية واستفادت بشكل كبير من أنشطتها، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية، كانت الدولة أحد الأعضاء النشطين في البرنامج منذ انضمامه في عام 2019.

وتترأس معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية مجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لعام 2022، حيث استضافت مصر الاجتماع الثالث في مارس من هذا العام في القاهرة.



-النهاية-

عن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية:

برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية هو برنامج متعدد المانحين ومتعدد البلدان والمنظمات، ويهدف إلى تعزيز وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية والعربية الأعضاء؛ توفير ودعم التجارة وتأمين ائتمان الصادرات وتعزيز أدوات بناء القدرات الحالية المتعلقة بالتجارة، كما يركز البرنامج بشكل خاص على القطاعات الرئيسية للزراعة والصناعات ذات الصلة بما في ذلك المنسوجات، والصناعة الصحية بما في ذلك الأدوية؛ البنية التحتية والنقل؛ والبتروكيماويات ومواد البناء والتكنولوجيا.