وزير الرياضة: محمد صلاح لاعب استثنائي ولم أكن أعلم بموعد وصوله لمصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن محمد صلاح لاعب استثنائي للكرة المصرية نفخر به جميعا، فقد كان حلما أن يكون لدينا لاعب في إحدى الدوريات الأوروبية والآن أصبح لدينا هداف الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم وأحد أفضل اللاعبين في العالم.

وأشار الوزير في اجتماع مع الصحفيين في المدينة الرياضية بالإسكندرية، إن لم يكن لديه علم بموعد وصول محمد صلاح إلى مصر، مشيرا إلى انه شرف لنا جميعا استقبال محمد صلاح وغيره من نجوم مصر.

وأشار إلى أنه يحرص دائما على دعم جميع أبطال مصر، واستقبالهم وتكريمهم، مؤكدا دعم مصر لجميع المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها ناديي الأهلي والزمالك فهما عصب الرياضة المصرية.