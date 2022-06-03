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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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قصواء الخلالي: كتاب «ما التاريخ» يصلح للجميع من الأطفال والشباب وكبار السن

الإعلامية قصواء
الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كتاب «ما التاريخ» للكاتب أحمد زكريا الشلق، يصلح لأن يقرآه الشباب والأطفال وكبار السن، حيث أن كاتبه قام بخط ما فيه بشكل مبسط بالرغم من الموضوعات العميقة التي تناولها الكتاب، «حجم الكتاب والطريقة اللي مكتوب بيها مبسطة بشكل كبير، والكتاب بيفهمنا حاجة تأسيسيه عن التاريخ وقصته، ومن يجوز له بأن يكون مذكورا في التاريخ».

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الكتاب قام كاتبه بسرد مفهوم التاريخ ومعناه ومفهومه، ليذهب مع التقدم بين صفحاته إلى معني التاريخ في اللغات الأوروبية، مشيرة إلى أن ومعني التاريخ هو البحث والمشاهدة والتقصي من أجل الفهم: «استخدم كلمة التاريخ المؤرخ الإغريقي اليوناني هيرودوت كعنوان لكتابه، كما سرد في كتابه ما سجله ابن خلدون عن معني التاريخ وقصته».

وأوضحت أنه ومع التقدم في قراءة الكتاب سرد الكاتب ما سجله الكاتب الألماني جورج فيلهلم فريدريش هيغل عن فلسفته لسرد التاريخ، «في الفصل الثالث تطرق الكاتب لمصادر كتابه التاريخ وكيف يكتبه الشخص، حيث أن الجميع يستطيع أن يكون مؤرخا لكن بعد بحث ودراسة وتلقي الكثير من العلم وقراءة الكثير من الأبحاث والدراسات والتخصص يستطيع الفرد أن يسجل التاريخ».

واستطردت: «لو أنت متعود تكتب مذكراتك اليومية والحجات اللي بتحصل في يومك أنت هنا ممكن تكون مؤرخ، بعد ما تكون أرخت لجزء يخصك أنت بالشهود والمصادر الموجودة قدامك كتوثيق لكلامك، لكن قدرت تكون صانع من صناع التاريخ».

الإعلامية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مفهوم التاريخ صناع التاريخ

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