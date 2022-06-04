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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ رينو داستر موديل 2022

رينو داستر موديل
رينو داستر موديل 2022

شهدت النسخة رينو داستر موديل 2022 ارتفاعًا جديدًا في قيمتها التسويقية، حيث تقدم بزيادة سعرية بلغت 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات.

رينو داستر موديل 2022 

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس CVT أوتوماتيكية الحركة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية.

رينو داستر موديل 2022 

وترتكز السيارة رينو داستر موديل 2022 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى شبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية مدعومة بلمسات لامعة من الكروم، ومصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي.

رينو داستر موديل 2022 

وتحتوي السيارة رينو داستر موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفاتح، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي.

رينو داستر موديل 2022 

كما تضم السيارة رينو داستر موديل 2022 منظومة الوسائد الهوائية القياسية والاعلى تطورًا باختلاف الفئة المقدمة، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، ومثبت سرعة، ونظام الثبات الالكتروني، وخاصية دعم المكابح، وتقنية دعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

رينو داستر موديل 2022 

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 355 ألف جنيه بدلاً من 345 ألف جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 375 ألف جنيه بدلاً من 365 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 405 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه.

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