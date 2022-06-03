تأجيل امتحان EST 2 وإعادة EST1 لطلاب الدبلومة الأمريكية

بعد سقوط السيستم ..

تلقى طلاب الدبلومة الامريكية الذين كانوا يستعدون لاداء امتحان EST2 غدا ، رسالة عبر البريد الالكتروني ، تعلن لهم صدور قرار رسمي بتأجيل امتحان EST2 الذي كان مقررا عقده غدا لموعد سيتم تحديده لاحقا.

جاء ذلك على خلفية سقوط سيستم امتحان EST 1 اليوم الجمعة ، مما أدى إلى عدم تمكن الطلاب من اداءه ، و صدور قرار بإعادته ايضا في وقت لاحق.

وسيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، بسبب سقوط السيستم أثناء سير امتحان EST اليوم.

وقالت فاطمة الرشيدي ولية أمر، إن ما تم في لجان امتحان الـ EST اليوم تهريج ومهزلة وضياع لمستقبل أولادنا بسبب وقوع السيرفر في جميع اللجان، ونحن نطالب بإعادة الامتحان لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، لأن أولياء الأمور تموت قهرا فما تم لا يرضى ربنا، وفوق طاقة احتمال البشر وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ومن جانبها .. قالت نيفين رأفت الجمل أحد المراقبين في امتحان EST اليوم : " النهاردة كان عندي مراقبة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية ، وكان لازم أكون موجودة الساعة 6:30 في مكان الامتحان ، لأن الامتحان كان موعده من ٨:٣٠ صباحا لـ ١:٣٠ظهرا ، والحقيقة اليوم كان صعب جدا، لانه قد حدثت مشاكل كثيرة، مرة بسبب الانترنت ومرة بسبب السيرڤر ومرة بسبب التابلت، لدرجة ان الامتحان تقرر أنه إعادته مرة أخرى للجميع.

وعبرت ريهام منير ولية أمر: اللي بيحصل لـ طلاب الدبلومة الأمريكية حرقة دم للأهالي والولاد وبهدلة.

وقالت فاطمة جابر : عايزين امتحانات EST ورقية زي الثانوية العامة ولا إحنا مش مصريين ومش مهم مستقبل ولادنا.

وقالت سمية سيد: الكثير من المشاكل تواجه طلاب الدبلومة الأمريكية ولابد للوزارة من وضع حل قطعى لهذه المشاكل المتكررة كل مرة و بدون حل، رفقا بالأولاد وأسرهم ومستقبلهم الذى هو مسئولية الوزارة.

أول تعليق من وزير التعليم على سقوط السيستم في امتحانات الدبلومة الأمريكية اليوم

ومن جانبه حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أزمة امتحان طلاب الدبلومات الفنية اليوم .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : الوزارة لا تدير هذه الامتحانات على الإطلاق، بل تديرها مؤسسة أجنبية بعيدا عن الوزارة، فامتحانات الدبلومة الأمريكية ليس اختصاصنا ولا علاقة لنا بهذه المنصات أو الامتحانات الدولية ، ولهذا فلابد من توجيه اي سؤال عن هذه الأزمة للمؤسسة المسؤولة عن الامتحان

وأكد وزير التربية والتعليم أن شهادة ال EST هى "شهادة دولية وليست مصرية" ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بوضع او تصحيح امتحاناتها من قريب او بعيد كما أعلنا مرارا وتكرارا رغم التشكيك المتواصل من أصحاب المصالح ومنظمي رحلات الشهادات المشبوهة.

وقال وزير التربية والتعليم إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تمنح شهادات دولية سواء الامريكية او غيرها ولذلك فهى غير مسؤولة عنها أكاديميا ولكن الوزارة تعتمد معادلة الشهادات الدولية بالثانوية العامة وتخاطب التعليم العالي ومكتب التنسيق بذلك.

جدير بالذكر أن طلبة الدبلومة الأمريكية "في مصر" متاح لهم امتحان الـ EST لدخول الجامعات الحكومية المصرية في الوقت الراهن في غياب الـ SAT ، وكذلك لعدم وجود اتفاق حاكم مع الـ ACT.

وشددت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق على أن الممنوع تماما هو سفر طلاب الداخل لأداء امتحانات الـ SAT أو ال ACT خارج مصر لما يمثله هذا من مشكلات متعددة.

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