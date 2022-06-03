عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد سقوط السيستم ..

تأجيل امتحان EST 2 وإعادة EST1 لطلاب الدبلومة الأمريكية

صدى البلد

تلقى طلاب الدبلومة الامريكية الذين كانوا يستعدون لاداء امتحان EST2 غدا ، رسالة عبر البريد الالكتروني ، تعلن لهم صدور قرار رسمي بتأجيل امتحان EST2 الذي كان مقررا عقده غدا لموعد سيتم تحديده لاحقا.

جاء ذلك على خلفية سقوط سيستم امتحان EST 1 اليوم الجمعة ، مما أدى إلى عدم تمكن الطلاب من اداءه ، و صدور قرار بإعادته ايضا في وقت لاحق.

وسيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، بسبب سقوط السيستم أثناء سير امتحان EST اليوم. 

وقالت فاطمة الرشيدي ولية أمر، إن ما تم في لجان امتحان الـ EST اليوم تهريج ومهزلة وضياع لمستقبل أولادنا بسبب وقوع السيرفر في جميع اللجان، ونحن نطالب بإعادة الامتحان لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، لأن أولياء الأمور تموت قهرا فما تم لا يرضى ربنا، وفوق طاقة احتمال البشر وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ومن جانبها .. قالت نيفين رأفت الجمل أحد المراقبين في امتحان EST اليوم : " النهاردة كان عندي مراقبة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية ، وكان لازم أكون موجودة الساعة 6:30 في مكان الامتحان ، لأن الامتحان كان موعده من ٨:٣٠ صباحا لـ ١:٣٠ظهرا ، والحقيقة اليوم كان صعب جدا، لانه قد حدثت مشاكل كثيرة، مرة بسبب الانترنت ومرة بسبب السيرڤر ومرة بسبب التابلت، لدرجة ان الامتحان تقرر أنه إعادته مرة أخرى للجميع.

وعبرت ريهام منير ولية أمر: اللي بيحصل لـ طلاب الدبلومة الأمريكية حرقة دم للأهالي والولاد وبهدلة.

وقالت فاطمة جابر : عايزين امتحانات EST ورقية زي الثانوية العامة ولا إحنا مش مصريين ومش مهم مستقبل ولادنا. 

وقالت سمية سيد: الكثير من المشاكل تواجه  طلاب الدبلومة الأمريكية ولابد للوزارة من وضع حل قطعى لهذه المشاكل المتكررة كل مرة و بدون حل، رفقا بالأولاد وأسرهم ومستقبلهم الذى هو مسئولية الوزارة.

أول تعليق من وزير التعليم على سقوط السيستم في امتحانات الدبلومة الأمريكية اليوم

ومن جانبه حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أزمة امتحان طلاب الدبلومات الفنية اليوم .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد :  الوزارة لا تدير هذه الامتحانات على الإطلاق، بل تديرها مؤسسة أجنبية بعيدا عن الوزارة، فامتحانات الدبلومة الأمريكية ليس اختصاصنا ولا علاقة لنا بهذه المنصات أو الامتحانات الدولية ، ولهذا فلابد من توجيه اي سؤال عن هذه الأزمة للمؤسسة المسؤولة عن الامتحان

وأكد وزير التربية والتعليم أن شهادة ال EST هى "شهادة دولية وليست مصرية" ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بوضع او تصحيح امتحاناتها من قريب او بعيد كما أعلنا مرارا وتكرارا رغم التشكيك المتواصل من أصحاب المصالح ومنظمي رحلات الشهادات المشبوهة.

وقال وزير التربية والتعليم إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تمنح شهادات دولية سواء الامريكية او غيرها ولذلك فهى غير مسؤولة عنها أكاديميا ولكن الوزارة تعتمد معادلة الشهادات الدولية بالثانوية العامة  وتخاطب التعليم العالي ومكتب التنسيق بذلك.

جدير بالذكر أن طلبة  الدبلومة الأمريكية "في مصر" متاح لهم امتحان الـ EST لدخول الجامعات الحكومية المصرية في الوقت الراهن في غياب الـ SAT ، وكذلك لعدم وجود اتفاق حاكم مع الـ ACT.

وشددت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق على أن الممنوع تماما هو سفر طلاب الداخل لأداء امتحانات الـ SAT أو ال ACT خارج مصر لما يمثله هذا من مشكلات متعددة.

م
م
hh
hh
ll
ll
الدبلومة الامريكية امتحان EST Jobs Education طلاب الدبلومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

ترشيحاتنا

هانيا الحمامي تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش على حساب نوران جوهر

بوتين يقيل خمسة جنرالات وكولونيل بالجيش والشرطة

قرار ضد المحجبات.. الجزيرة يمنع البوركيني داخل النادي

البنك الزراعي : نستهدف التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر بفوائد بسيطة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بقليوب وتعطل حركة الطريق الزراعي السريع

الأسوأ لم يأت|رئيس الاتحاد الأفريقي يحذر من كارثة غذائية وبوتين يلوم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ