بمكياج صاخب.. ناهد السباعي تستعرض جمال ملامحها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور من أحدث ظهور لها.

تألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها .

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.