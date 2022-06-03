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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الغموض والإثارة يسيطران على البوستر الدعائي لفيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن
فيلم كيرة والجن

طرحت الشركة المنتجة لفيلم كيرة والجن، التيزر الدعائي الأول للفيلم، تمهيدًا لعرضه في السينمات مع نهاية شهر يونيو الجاري، وسيطر الغموض والإثارة على المشاهد واللقطات السريعة من تيزر الفيلم. 

موعد عرض فيلم كيرة والجن

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد “كيرة والجن” طرح العمل فى دور العرض السينمائى بمصر يوم الخميس الموافق 30 يونيو.

ويعرض الفيلم فى دور السينما، قبل حلول موسم أفلام عيد الأضحى بـ10 أيام كاملة؛ ليستكمل منافساته على الإيرادات ضمن الأفلام المقرر طرحها فى موسم العيد أيضا.

 

ملخص أحداث فيلم كيرة والجن

يرصد فيلم “ كيرة والجن ” والذى يقوم ببطولته أحمد عز ،  حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك .

 

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم “كيرة والجن” يعتبر من أضخم الأفلام المقرر عرضها انتاجيا، حيث تكلف ما يقرب من 104 ملايين جنيه، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد مراد، مدير تصوير أحمد المرسي، إخراج مروان حامد. 

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