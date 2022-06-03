ختام فاعليات بطولة الجونة الدولية للإسكواش تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

اختتمت مساء اليوم، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فاعليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نسختها العاشرة والتي انطلقت يوم 27 مايو الماضي من مدينة الجونة وشهدت مشاركة دولية موسعة حيث شارك بها أكثر من ٩٦ لاعب من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن استراتيجية الترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز بشكل كبير على إبراز الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر والتي تساهم في إلقاء الضوء على مقومات المقصد السياحي المصري وإظهار تميزه وتنوعه والتي من بينها البطولات الرياضية الدولية التي تؤكد على قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات واستضافة كبار اللاعبين على أرضها.

وأوضحت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الهيئة قامت خلال حفل ختام البطولة بتقديم بعض الهدايا التذكارية والمستنسخات الأثرية للاعبين الأوائل المصنفين على مستوى العالم في لعبة الاسكواش والمشاركين في البطولة، إلى جانب تقديم المواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش من أهم ثمانية بطولات دولية للمحترفين، وتحظي باهتمام عالمي ومدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش كونها واحدة من أعرق وأهم البطولات العالمية.



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