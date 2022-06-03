وساطة من أجل الغذاء ..5 مشاهد من زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي لروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في 24 فبراير الماضي، عن عملية عسكرية داخل أوكرانيا؛ لتحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بحماية الأمن القومي الروسي، وتوقف توغل حلف "الناتو" شرقا على القرب من حدود بلاده.

100 يوم من الحرب في أوكرانيا

قرار الحرب ضد أوكرانيا والذي مر عليه 100 يوم كان له تبعات اقتصادية طالت الجميع وجعلته يصرخ من المعاناة، وبخاصة الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كامل في الحصول على وارداتها من القمح والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

وتركت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد الاقتصاد الروسي آثارا مدمرة على كثير من اقتصاديات دول العالم الثالث وفي القلب منها الدول الأفريقية، كما كان لتوقف نقل شحنات القمح الأوكراني نتيجة انهيار البنية التحتية لغالبية الموانئ الأوكرانية تداعياته وساعد بشكل كبير في تفاقم أزمة الغذاء بالدول الأفريقية.

وتواجه مناطق في أفريقيا بالفعل مستويات قياسية من الجوع، مدفوعة بانعدام الأمن والصدمات المناخية والانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، وتحذر الأمم المتحدة من مغبة الحصار البحري الروسي في أوكرانيا، وقالت إنه "قد يؤدي إلى مجاعات في جميع أنحاء العالم".

من جهته وفي أول تحرك لبحث تأثيرات الحرب في أوكرانيا وما تبعها من تداعيات اقتصادية على الدول الأفريقية، زار رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، موسكو، والتقى الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد سال أن الدول الأفريقية "ضحية" للنزاع في أوكرانيا جراء مخاوف من أزمة غذائية.

وقال سال في مستهل لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في سوتشي بجنوب روسيا: "لقد جئت للقائك لكي أطلب منك أن تدرك أن بلداننا هي ضحية لهذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي".

وتخشى الأمم المتحدة "مجاعة" لا سيما في دول أفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاجه من أوكرانيا أو من روسيا، في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافئ أوكرانيا بسبب النزاع.

وأكد سال أن "الدول الأفريقية تعاني من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين أن "غالبية الدول الأفريقية تجنبت إدانة روسيا" خلال عمليتي التصويت في الأمم المتحدة، وأنه مع "آسيا والشرق الأوسط وكذلك أمريكا اللاتينية، فضل قسم كبير من البشرية" البقاء بمنأى عن النزاع.

وكشف ماكي سال، أن "التوترات في القطاع الغذائي الناجمة عن النزاع تفاقمت بسبب العقوبات الغربية التي تؤثر على الشبكة اللوجستية والتجارية والمالية لروسيا".

القطاع الغذائي خارج العقوبات

ودعا بالتالي إلى "إبقاء القطاع الغذائي خارج العقوبات التي يفرضها الغربيون ردا على الهجوم العسكري الروسي"، لافتا أن "العقوبات ضد روسيا تسببت بمزيد من المعاناة، لم يعد لدينا إمكانية الوصول إلى الحبوب التي تصدر من روسيا، لكن خصوصا الأسمدة، هذا طرح تهديدات جدية للأمن الغذائي في القارة".

من جهته لم يتطرق بوتين إلى هذا الموضوع في الشق العلني من اللقاء، مؤكدا "الدعم" الذي كان يقدمه الاتحاد السوفيتي للدول الأفريقية "في نضالها ضد الاستعمار"، مشيدا بتطور العلاقات الروسية-الأفريقية.

وفي هذا الصدد قال الباحث في الشؤون الأفريقية محمد عبد الكريم، إن الاتحاد الأفريقي يفكر في لعب دور الوساطة لحل الصراع بين روسيا وأكرانيا، نظرا لأن الدول الأفريقية هي الأكثر تأثرا بالتداعيات الاقتصادية للحرب وتعطل صادرات الحبوب خاصة الأوكرانية.

وحول نجاح الوساطة الأفريقية في التوصل لاتفاق سياسي بين روسيا وأوكرانيا رغم فشل الكثيرين من لعب هذا الدور، أكد عبد الكريم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيارة ماكي سال تتعلق بالإفراج عن شحنات القمح لتأثر دول القارة بأزمة غذائية، لكن الحل السياسي بعد جدا.

وأشار عبد الكريم - إلى أن الدول الأفريقية تمثل الحلقة الأضعف والأكثر تأثرا وقد تستمع موسكو لرؤيتها حتى ولو لم تعمل بها، لافتا أن "دول أفريقيا ترتبط بمصالح كبرى مع روسيا ليس فقط فيما يتعلق بامدادات الغذاء ولكن هناك تعاون عسكري كبير".

وحول دول الغرب الأفريقي لفت عبد الكريم، أن معظم واردات السماد في تلك الدول تأتي من روسيا خاصة وأن أسعارها ليست عالية كتلك التي تأتي من نظيراتها من الدول الأوروبية.

وكان الجيش الروسي سيطر على جزء كبير من الساحل الجنوبي لأوكرانيا خلال الحرب المستمرة منذ 100 يوم، وتتحكم سفنه الحربية في وصول السفن إلى موانئ البلاد على البحر الأسود، لكن موسكو تواصل لوم أوكرانيا والغرب على توقف صادرات الحبوب الأوكرانية.

وتتأثر البلدان الأفريقية تأثرا شديدا بالأزمة المتفاقمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

أسهامات روسيا وأوكرانيا بالغذاء

وتسهم روسيا وأوكرانيا بنحو ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين أن روسيا هي أيضا مُصدر عالمي رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مُصدر رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.

وتنحي موسكو باللائمة في الوضع على الألغام البحرية التي تطفو بالقرب من الموانئ الأوكرانية وعلى العقوبات الغربية التي تضر بصادراتها من الحبوب والأسمدة بسبب تأثيرها على الشحن والمعاملات المصرفية والتأمين.

وقالت روسيا، إنها مستعدة للسماح للسفن التي تحمل مواد غذائية بمغادرة أوكرانيا في مقابل رفع بعض العقوبات، وهو اقتراح وصفته أوكرانيا بأنه "ابتزاز".

وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، "FAO" إن "ما يقرب من نصف دول أفريقيا البالغ عددها 54 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح"، كما تمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من 40% من واردات أفريقيا من القمح، ويرتفع الرقم في بلدان مثل رواندا وتنزانيا والسنغال إلى أكثر من 60%.

وتعتمد مصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80%، بينما تعتمد بنين والصومال في 100% من إمدادات القمح على البلدين، حيث ضاعفت الحرب في أوكرانيا من أزمات الغذاء القائمة في منطقة الساحل وشرق إفريقيا بسبب الجفاف والصراعات.

ووفقا لجماعات الإغاثة، فأن أكثر من 14 مليون شخص على شفا المجاعة في منطقة القرن الأفريقي، وقد يتعرض أكثر من 40 مليون شخص لخطر المجاعة الوشيك هذا العام، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا، تعهد الاتحاد الأفريقي بالحفاظ على موقف محايد من الحرب، وانقسمت الدول الأفريقية حول الغزو، حيث لم تدين 19 دولة من أصل 54 روسيا التي تعد "أكبر مورد للأسلحة في القارة السمراء".