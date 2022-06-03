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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفروتو يبدأ حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتامر حسني ينتظر

عفروتو
عفروتو

بدأ مغني الراب عفروتو، فقرته الغنائية في حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعه مغني الراب مروان موسى، وذلك مساء اليوم الجمعة 3 يونيو، على أن يختتم الحفل الفنان تامر حسني. 

عفروتو

أحدث أعمال عفروتو 

طرح مؤدى الراب عفروتو أحدث تراكاته بعنوان "مريض"، بالتعاون مع مروان موسى . 

وهو التراك الخامس من ألبومه "سان ستيفانو" ويضم ألبوم "سان ستيفانو" لعفروتو حتى الآن 4 تراكات أخرى هي “تيجي جون - هنفنطظوك - فلانتينو - سموم”.

وتمكن تراك “مريض” دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب وحقق أكثر من 300 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه .

 

أحدث حفلات عفروتو

في ليلة احتفالية أعدتها الجامعة الأمريكية في الإمارات بالتعاون مع "إكسبو دبي 2020"، وفي يوم مميز 22-2-22، أحيا "دي جي أصيل" ومغني الراب عفروتو، حفل تخرّج طلاب الجامعة، في مسرح ساحة اليوبيل في "إكسبو 2020".

وقدم  "دي جي أصيل" و"عفروتو" أجمل أعمالهم الموسيقية والغنائية التي حققت إنتشاراً واسعاً وكبيراً في منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وعبر حفلاتهم الذين يحيونها في مختلف أرجاء الخليج والوطن العربي.

يعقد الحفل الموسيقي الغنائي لـ"دي جي أصيل" ومغني الراب عفروتو، بعد الانتهاء من فقرات حفل تخرج وتسليم شهادات طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات الذي ستقدمه الإعلامية العراقية ميس عنبر.

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