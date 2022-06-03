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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: تصرف لاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة الوداد خاطئ

بركات: تصرف لاعبي
بركات: تصرف لاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة الوداد «خاطئ»

علق الإعلامي محمد بركات، على تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن إلقاء بعض لاعبي الأهلي لميدالياتهم الفضية أرضا عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا على يد الوداد.

وكان موسيماني قد برر تصرف لاعبيه خلال تصريحاته في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات الجنوب أفريقية.

وقال بركات في تصريحات ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "بعض لاعبو الأهلي أخطأوا في عدم إرتداء ميدالياتهم الفضية وإلقاءها على الأرض بعد مباراة الأهلي والوداد الأخيرة".

وتابع: " كان يجب الاحتفاظ بالميدالية الفضية وعدم إلقاءها على الأرض".

وواصل: " يجب التخطيط لتعويض خسارة البطولة الأخيرة من خلال الفوز بلقب النسخة المقبلة مثلما حدث مع جيل الأهلي السابق عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وتعويضه سريعا في النسخة التالية عام 2008".

وأتم: "خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا "صفحة وأقلبها". يجب على موسيماني التركيز في الفترة المقبلة وتصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها الفريق"

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