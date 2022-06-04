فريق ASUWind بهندسة عين شمس بالمركز الأول في مسابقة توربينات الرياح بامستردام

حقق فريق جامعة عين شمس ASUWind المركز الأول في جائزة أعلى إنتاج سنوي للطاقة في المسابقة الدولية لتوربينات الرياح الصغيرة لطلاب الجامعات والتي تقام سنويا في هولندا في معامل جامعة دلفت. والتي أقيمت هذا الأسبوع وشارك فيها ١٠ جامعات من هولندا والمانيا وبولندا والدنمارك وكندا ومصر.



تأتي مشاركة فريق الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



يضم فريق الجامعة طلاب من عدد من برامج كلية الهندسة من مختلف المستويات الدراسية.

كما فازت جامعة مانيتوبا بكندا بجائزة التصميم المستدام وفازت جامعة تورونتو بكندا أفضل تصميم.



جدير بالذكر أن هذا الفريق تأسس عام ٢٠١٧ ويمارس نشاط تصميم وتنفيذ توربينات الرياح من خلال معمل تكنولوجيا الطاقة وتغير المناخ في مبنى الصوتيات الذي تم افتتاحه قريبا بكلية الهندسة، كما يحظى الفريق بدعم الجامعة والكلية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في المسابقات الدولية.



يضم الفريق الذي قام بتصميم وتنفيذ توربينة الرياح المشاركة في المسابقة الطلاب:

عبدالله محمود عبدالمقصود - علي أحمد عدلي - علي محمد علي - علي أسامه علي - عبدالرحمن مصطفى أحمد - علاء محروس سيد - طارق يحيي فاروق - عبدالرحمن عادل سعيد - عبدالرحمن عمر عبدالحليم - عبدالرحمن مطاوع علي - مصطفي محمود عبدالعزيز - يوسف احمد طلعت - محمد اشرف حلمى - سيف الدين اشرف عبدالله - عمر محمد ابراهيم - محمد احمد عبدالعزيز - عمر مجدي عزالدين - عمر محمد احمد - محمد محمد عبدالعال - لؤي خالد محمد - يوسف محروس حسن

تحت إشراف:

الدكتور عادل منيب الصباغ - الدكتور تامر محمد النادي - الدكتورأشرف مصطفى عامر - الدكتور محمود عبد الله عطية - د. أيمن علي عبد الوهاب - م. علي علاء عبدالستار - م. حازم هشام فتحي

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