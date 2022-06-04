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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : تدخين التبع والنيكوتين يقلل التعافي من كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان والسكان، أن تدخين التبغ والنيكوتين الموجود في السجائر والشيشة يقللون من القدرة على التعافي من فيروس كورونا في حالة الإصابة بالفيروس.

ونصحت وزارة الصحة، بضرورة الامتناع عن التدخين فورًا ، لزيادة معدل التعافي والوقاية من سرطان الرئة.
 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية

 كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg

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