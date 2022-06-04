أحمد سعد: كنت أظن العشوائية جزء من الإبداع

أكد الفنان أحمد سعد، أنه كان يظن العشوائية جزء من الإبداع، مضيفا أنه حريص على تقديم محتوى يليق بفنه وموهبته.

وأكد الفنان أحمد سعد، خلال لقائه ببرنامج "ليالي تن" مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر فضائية "تن"، أن "أنا بقيت حريص على أن أقدم محتوى يليق بفني وأنا فعلًا اتغيرت وبقيت عارف أيه اللى ممكن يضرني وأيه اللى ينفع فني".

وتابع أنه بإمكانه الوصول إلى الترند ولكن قد يكون الترند سلبي ويأخذ من قيمته الفنية بصورة كبيرة، لافتا أنه كان يظن منذ الصغر أن العشوائية جزء لا يتجزأ من الإبداع ولكن اكتشف في النهاية أن التنظيم أساس النجاح والتفوق.

وأشار إلى أنه يفكر الآن في كيفية إدارة موهبته أكثر من حجم الموهبة، حيث تنظيم الموهبة وإدارتها بصورة جيدة طريق النجاح وتحقيق الكيان.