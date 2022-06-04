توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة امتحان الدبلومة الامريكية

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر على السوشيال ميديا بشأن ازمة سقوط السيستم في امتحان الدبلومة الامريكية.

حيث كتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا بعنوان “القول الفصل في موضوع الدبلومة الامريكية ”

قال وزير التربية والتعليم : لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الامريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـ IB وغيرهم ، لذلك أود ان نضع النقاط على الحروف بالتصريحات الاتية :

الكولدچ بورد (College Board) الامريكية هى من قررت إنهاء اعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.

ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا إعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات "الحكومية والأهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل اموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لايجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات" مما اضطر الوزارة لايقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والاهلية في مصر "الى حين توفيق الاوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لـ ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الاوضاع.

رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الامريكية او غيرها الا ان الوزارة بادرت الى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج ال SAT و ال ACT لأسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم ان الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات او تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان او غيره. وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات ال EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.

دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.

أى قرار خاص بامتحانات ال EST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الإعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في ال SAT و ال ACT وغيرهم.

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : في ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : للمرة الأخيرة فإن امتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

واكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة تقوم بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الاشرافي سواء في حالة ال EST او أو امتحان دولي آخر.

وكانت قد سيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، بسبب سقوط السيستم أثناء سير امتحان EST اليوم.

وقالت فاطمة الرشيدي ولية أمر، إن ما تم في لجان امتحان الـ EST اليوم تهريج ومهزلة وضياع لمستقبل أولادنا بسبب وقوع السيرفر في جميع اللجان، ونحن نطالب بإعادة الامتحان لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، لأن أولياء الأمور تموت قهرا فما تم لا يرضى ربنا، وفوق طاقة احتمال البشر وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ومن جانبها .. قالت نيفين رأفت الجمل أحد المراقبين في امتحان EST اليوم : " النهاردة كان عندي مراقبة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية ، وكان لازم أكون موجودة الساعة 6:30 في مكان الامتحان في الاكاديمية البحرية، إن الامتحان كان موعده من ٨:٣٠ صباحا لـ ١:٣٠ظهرا ، والحقيقة اليوم كان صعب جدا، لأنه قد حدثت مشاكل كثيرة، مرة بسبب الانترنت ومرة بسبب السيرڤر ومرة بسبب التابلت، لدرجة ان الامتحان تقرر أنه إعادته مرة أخرى للجميع.

وعبرت ريهام منير ولية أمر: اللي بيحصل لطلاب الدبلومة الأمريكية حرقة دم للأهالي والولاد وبهدلة.

وقالت فاطمة جابر : عايزين امتحانات EST ورقية زي الثانوية العامة ولا إحنا مش مصريين ومش مهم مستقبل ولادنا.

وقالت سمية سيد : الكثير من المشاكل تواجه طلاب الدبلومة الأمريكية ولابد للوزارة من وضع حل قطعى لهذه المشاكل المتكررة كل مرة و بدون حل، رفقا بالأولاد وأسرهم ومستقبلهم الذى هو مسئولية الوزارة.