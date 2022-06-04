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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منعت روسيا الجمعة 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها ردا على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء يشمل ”قادة منظمات داعمة للقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا، ومسؤولين عسكريين كبارا“ مشيرة إلى أنه اتُخذ ”ردا على العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التي أعلنتها أوتاوا في 8 مايو“.

والكثير من هؤلاء الأفراد أعضاء في منظمات مرتبطة بأوكرانيا، مثل المؤتمر الكندي الأوكراني الذي يقول إنه يمثّل الجالية الأوكرانية أمام الحكومة الكندية.

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وسبق أن مُنِع أكثر من 600 كندي من دخول روسيا منذ بداية هجومها في أوكرانيا.

وفي 19 مايو أعلنت روسيا إغلاق مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية ”سي بي سي/راديو كندا“ في موسكو وإلغاء اعتمادات صحافيي هذه المؤسسة الإعلامية الكندية وتأشيراتهم، في قرار اعتبره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ”غير مقبول“.

من جهتها فرضت أوتاوا عقوبات على أكثر من ألف فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

وفرضت كندا، الثلاثاء الماضي، عقوبات على لاعبة الجمباز الروسية السابقة ألينا كاباييفا التي يعتقد أنها ”عشيقة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى 21 مسؤولًا روسيًا، و 4 مؤسسات مالية، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تصريح للصحفيين في أوتاوا: ”نستهدف مصارف وأثرياء روسًا من النافذين المقرّبين من نظام بوتين، وأيضًا، لا أعلم كيف أصفها، شريكته“، في إشارة إلى كاباييفا، بحسب ما أوردته ”فرانس برس“.

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