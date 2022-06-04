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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق شارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما بسبب أعمال المونوريل

شارع على أمين بمدينة
شارع على أمين بمدينة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل".

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وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يتطلب الغلق الكلى لشارع على أمين بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخاري بالاتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال).

بدأ تنفيذ الأعمال اعتبارا من (الساعة 12 صباحاً اليوم الجمعة الموافق 3/6/2022) لمدة زمنية (30 يوماً) ليلاً ونهارا.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حركة المرور المونوريل وزارة الداخلية شارع على أمين رمسيس مرور القاهرة

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غلق شارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما بسبب أعمال المونوريل

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